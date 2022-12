A Fuga - Budapesti Építészeti Központ szervezésében mutatkozik be a Debreceni cívisházak és lakóik nyomában című tanulmány december 13-án Budapesten. Harangi Attila és Löki Viktor 2019 és 2021 között 21 debreceni cívisház és lakóik történetét dokumentálták, élményeiket most a fővárosi közönség is megismerheti.