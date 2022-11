Mintha ezer éve ismernénk egymást, úgy indult a társalgás a debreceni Péteri Márkkal, akit operatőri és kliprendezői munkásságáról faggattam. Ám a hosszas beszélgetés alatt arra is fény derült, hogy 22 éve a gitározás rabja, sőt a Kerozin együttes szólógitárosa volt aktívan öt évig.

– A zenész énemtől sohasem akarok megválni, voltak zenekarjaim, most már csak Kerozinnal dolgozom, de játszani csak időszakosan ugrom be közéjük, mert a sok utazás városról városra már nem fér bele, a videós karrier most számomra előbbre való – fogalmazott a 28 éves Márk, aki 2011 óta a zenének köszönheti, hogy megtalálta a munkáját, amely mára a hivatása lett.

Egyedül folytatta tovább

– Debrecenben egy videós stúdió workshopot szervezett, és meghívták Tokay Pétert, a híres cívisvárosi filmrendezőt, aki előadást tartott, melyen a zenekar volt a „próbababa”, és rajtunk mutatták be a klipkészítés fortélyait. Az eseményen ismerkedtem meg két videós sráccal, később barátok lettünk, majd 2014-ben megkérdezték, hogy lenne-e kedvem az operatőri munkához. Egy megbízható, terhelhető és fiatal munkatárs kellett a csapatukba, így igent mondtam – elevenítette fel Márk.

Az eltelt jó néhány év és tapasztalás után úgy döntött, egyedül folytatja tovább, és 2020 decemberében saját vállalkozást indított A Mark Peteri Film néven.

– Mindig is érdekelt a videózás. Készítettem zenei feldolgozásokat, kezdetleges szinten videókat, amiket megvágtam, de akkor még fogalmam sem volt, miként kell profin csinálni. Hat évig dolgoztam a videós cégnél, általuk ismerkedtem meg a szakma krémjével, forgattunk koncertvideókat Majkának, Horváth Tamásnak vagy Pápai Jocinak – sorolta Márk, akit kamerával a kezében szinte az összes Campus Fesztiválon láthattunk. – Mindig is külföldiek által inspirálódtam, mai napig rengeteg külhoni videóklipet nézek, emellett szakmabeliek munkáit, az általuk készített filmeket, és abból merítek ötletet. Gyakorlat útján szívtam magamba a tudást, az eredeti végzettségem hangtechnikus és hangmester. A tudásom 80 százalékát magamnak köszönhetem, ezt a szakmát nem lehet könyvekből megtanulni, meg kell fogni a kamerát, és kipurcanásig csinálni – lelkesedett Márk.

A Jockey története

Megvallotta azt is, hogy bőven van még mit tanulnia, sőt, álmai közt szerepel egy szélesvásznú mozifilm készítése. Jövő tavaszra kapott egy felkérést, miszerint egy kisjátékfilmnek legyen az egyik operatőre, ennek a hetekben kezdődnek majd a tárgyalásai.

Fotós: Czinege Melinda / Forrás: Czinege Melinda

– Álmom, hogy egyszer az én nevem szerepeljen egy mozi stáblistájának elején. Nagyon sok tehetséges magyar operatőr, vágó dolgozik külföldi filmekben. Én nehezen hagynám itt az országot, szeretek Debrecenben élni. Sokszor mondták, hogy költözzek Budapestre, a lehetőségek miatt, de én nem tudok Pesten lakni. Horváth Tomival is úgy hozott össze az élet, hogy debreceni vagyok, sőt nagyon is készséges volt, mert a tárgyalásokat is itt helyben folytattuk. 2021 márciusában felhívott, hogy mostanában nézegeti a közösségi felületen a munkáimat, a képi világom, valamint a színezéseim és a beállításaim nagyon tetszenek neki. Így született meg az első közös munkánk a Jockey című dalhoz, aminek forgatási helyszínként Zalaegerszeget választottuk – emlékezett vissza Márk.

Hangsúlyozta: sosem a pénzért dolgozott, hanem a videózás iránti szeretetért, mivel egyszerűen fanatikus.

– Minden videóklipnek természetesen más a büdzséje, nagyon jó zenés videót úgyis lehet csinálni, hogy elmegyünk egy fehér stúdióba, amit bevilágítunk két lámpával. Magyarországon egy profi videoklip ára szereplőkkel, sminkessel, fodrásszal, világosítókkal és még sok más aprósággal nagyjából 300 ezer forinttól egészen másfélmillió forintba is kerülhet, természetesen az előadó igényétől és forgatókönyvtől függően – avatott be Márk, aki megyénkből is ismert énekesekkel is dolgozott már együtt köztük Nagy Bogival, Dánielfy Gergővel vagy például Erdős Fruzsival. Sőt, pár évvel ezelőtt a debreceni Bordó Sárkány zenekarnak forgatott klipet, melyet hét országban vettek fel.

ND