Hatalmas ováció fogadta az oDEon egyetemi színház külföldi hallgatókból álló társulatának újabb Hair-előadását. A világ 13 országából érkezett fiatalok minden elvárást túlszárnyalva elvarázsolták a közönséget vasárnap este – közölte az unideb.hu. Májusban egyszer már óriási sikert aratott a Broadway-darabból készült előadás a Böszörményi úti teátrumban, amelynek hatására ismét összeállt a társulat, kiegészülve új színészekkel.

A musical alapvetően a háborúellenes üzenete, valamint slágeres dalai miatt lett világhírű, most pedig közelebb áll megalkotásának céljához, mint valaha.

Az orosz-ukrán konfliktus újra felerősíti a Hair hatását, ami a vasárnap este megtartott bemutatón is érezhető volt. Végh Veronika, a színház vezetője szerint az előadással elérték, hogy élmény lett színházba járni.

– Mondhatni, társasági esemény nálunk minden előadás! Családok jönnek, kamaszok érkeznek csoportosan hozzánk, ez jelenti számukra a találkozási és a szórakozási lehetőséget. A nagyszülő és a tinédzser is úgy távozott az előadásról, hogy valami különlegeset, minőségi produkciót látott. Elértük azt, ami hosszú ideig elképzelhetetlen volt: mostanra menő színházba járni. A gyerekek kérik, hogy hozzák el őket az előadásra, mert látni akarják. Nagyon jó érzés ezt megélni, és erőt ad a folytatásra. Érzelmi hullámvasút volt a vasárnapi premier, a darab egyes részei szinte sokkolóan hatottak a közönségre, egy-egy jelenet végét döbbent csend kísérte, könnyes szemmel nézték, hallgatták a történetet. A mondanivalója ezúttal is ütött, mindenki átérezte a jelentőségét, hitelesek voltak számukra a külföldi hallgatók – fogalmazott Végh Veronika.

Az egyetemisták őszinte játéka magával ragadta a közönséget, mindenki egy emberként lélegzett a szereplőkkel, átélte fájdalmaikat, örömüket és szenvedélyes megnyilvánulásaikat. Minden olyan volt, amilyennek lennie kellett, amilyennek a Hair-nek lennie kell 2022-ben.

Végh Veronika szerint a siker titka az, hogy olyan közösséggé formálódott a társulat, mely egymásra van utalva, és a színpadi munka révén olyan tapasztalatot szereztek, mely valószínűleg egész életükben végig fogja kísérni őket.

– Amikor magyarul játszottuk a Hair-t tizenkilenc évvel ezelőtt, akkor is nagy hatása volt. Most, hogy angolul adhatjuk elő és ilyen sokféle nemzetiség szerepel benne, plusz erőt ad a darabnak. Ki kell emelni a rendezést is, hiszen nem mindegy, milyen formában kerül színpadra egy-egy produkció. Csáki Szabolcsnak köszönhetően a minőség továbbra is megkérdőjelezhetetlen. Az előadásunk sajátossága, hogy a hallgatók ezen a színpadon ismerték meg egymást, a világ 13 országából állt össze a társulat és ez a sokszínűség különleges együtthatóként elevenedik meg. Magyarországon mi vagyunk az első teátrum, ahol a szerepeknek megfelelően ilyen sokféle nemzetiségű társulat lép színre – fogalmazott a színházi vezető.

Az oDEon külföldi hallgatókból álló társulatára a közeljövőben is komoly feladat vár, hiszen hamarosan egy újabb népszerű musicalt mutatnak be. Jövő márciusban az Oroszlánkirályt viszik színpadra a Böszörményi úti egyetemi színházban.