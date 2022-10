Mint elhangzott, a leglátványosabb elemei még csak most következnek a felújításnak, a belsőépítészeti munkálatokkal többek között az új bejárat is elkészül. A polgármester arra is felhívta a figyelmet, hogy a műemléki felügyelet miatt ragaszkodni kellett a 160 évvel ezelőtti kőműves munkálatokhoz, ezért is maradtak az ívek és a boltívek mentén fellelhető kisebb pontatlanságok.

Szó volt arról is, hogy a Csokonai Fórum és a régi kőszínház technikája kompatibilis lesz egymással, így a szakemberek mindkét épületben hasonló eszközökkel tudnak dolgozni, és nem lesz szükség átképezésre. – A színpad-, a fény- és a hangtechnika is kialakul a következő hónapokban – tette hozzá.

Elmondta, hogy a dupla gyűrűs, két irányban forgó, 13 méteres átmérőjű forgószínpad egyedülállónak mondható Magyarországon, a legnagyobb meglepetések pedig a bontási időszakban érték a szakembereket, akik gyakran olyan szerkezeteket találtak, amik nem vagy másképpen szerepeltek a korabeli tervrajzon.

Forrás: Molnár Péter

A kivitelező 2020 szeptemberében vette át a területet, és 34 hónapot kapott a rekonstrukcióra. A jövő nyárra több mint 600 férőhelyes színházként nyit újra a Csokonai, új fogadótérrel és színházbüfével, a nagyothallók számára kialakított audiotechnikai rendszerrel, kültéri LED-falakkal, és nem utolsósorban azokkal a szép emlékeket és történelmi pillanatokat idéző elemeivel, melyeket megszokott és megszeretett a Csokonai Színház másfél évszázados közönsége. A beruházás nettó 9, 6 milliárd forintból valósul meg.

SZD