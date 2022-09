Petrovics Emil Lüszisztraté című operáját láthatja a nagyérdemű vasárnap este a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karán az újonnan született, fiatalokból álló KorTársulat együttes előadásában – tudtuk meg Takács Lilla projektmenedzsertől, a darab címszereplőjétől.

Az Arisztophanész azonos című komédiájára készült egyfelvonásos kortárs komédia cselekményében évek óta dúl a peleponnészoszi háború az athéniak és a spártaiak között. Az athéniak az isteneikhez fohászkodnak, hogy legyen végre béke, ám ez a nők és a férfiak vitájába torkollik. A nők megelégelik, hogy a két népnek háborúban kell élnie egymással, és Lüszisztraté vezetésével a férfiak távollétében esküt tesznek, hogy addig nem engedik be férjeiket az ágyaikba, míg azok békét nem kötnek, sőt még az Akropoliszt (a Fellegvárat) is megszállják. Erre heves veszekedés alakul ki a Fellegvár előtt, a férfiak pedig nyomorultul alulmaradnak a feleségeik ellen. A nők bezárkóznak a várba, de ők maguk is egyre jobban érzik a házas élet hiányát, megtörni látszanak. Végül kitartanak az eskü mellett és fohászt mondanak az isteneknek. Egy kupléban viccesen kifigurázzák a férfiak természetét, akik csak szenvednek a feleségeik nélkül. A darab végén a férfiak kénytelenek beadni a derekukat, a nő kikényszerítik a békét, és helyreáll a rend a sok éves háborúskodás után.