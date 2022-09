Már látogatható a XII. Nemzetközi Fazekas Fesztivál Elfeledett értékeink című pályázatára érkezett legjobb alkotásokból álló kiállítás a cívisvárosban. A tárlatot – mely a Debreceni és Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti Egyesület szervezésében jött létre – csütörtökön nyitottak meg Debrecenben, a Széchenyi utca 1. szám alatt.

A kétévente megrendezett fazekasok hazai találkozójára most 15 alkotó érkezett az ismert hazai és határon túli fazekas központokat képviselve. A kiállításmegnyitó vendégeit, az alkotásokat készítő művészeket Kósa Klára keramikus művész, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) akadémikusa köszöntötte. Elmondta: Debrecen meghatározó világ a maga gyönyörűséges, református tartásával együtt, s kiemelte: Debrecen legyen büszke arra, hogy ilyen rangos eseményt rendezhet. Rámutatott: ma Magyarországon magát fazekasnak, keramikusnak valló ember több mint 3300 van, de – szerinte – csak kevesen vannak kimagasló tehetségek. Közülük most néhányan bemutatkozhatnak a Kálvinista Rómában.

Forrás: Czinege Melinda

A debreceniség jelképe is

Az eseményen Puskás István kulturális alpolgármester is jelen volt. Köszöntőjében hangsúlyozta: a debreceni identitás elismeri, hogy a tárgyalkotó mesterségek sok évszázados hagyománya olyan értéke ma is a városnak, mely nélkül nem lehetne Debrecen Debrecen, s nem volnának a cívisek cívisek. Rámutatott arra, hogy a fazekas alkotások ma is velünk élhetnek, a mindennapi életünknek hasznos részei lehetnek. – Ez a felelőssége Önöknek és mindannyiunknak, hogy ezt a tárgykultúrát, ezt a formakultúrát tovább tudjuk adni. Csak úgy tud tovább élni, hogyha megtalálja a helyét, a funkcióját a mindennapjainkban, és nem a vitrinbe kerül be – szólt a mesterekhez. Az alpolgármester Debrecen város fődíját is átadta az eseményen.