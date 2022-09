A Csokonai Színház egykori, népszerű színészházaspárja, Mészáros Tibor és Krajcsi Nikolett lép fel a Magda, a Szabó című produkcióval a MagdaFeszt első napján, október 3-án 21 órától a Csokonai Irodalmi Labor Szabó Magda Pódiumtermében. A kétszereplős darabban arra keresik a választ, hogy ki is volt Szabó Magda valójában. Ki volt az írónő, akit oly ismerősnek vélünk világhírű regényei által, melyekbe nem egyszer életének fontos epizódjait is megírta? Írónő, nő, feleség, szerelmes asszony. Aki rajongó boldogsággal élte életét férje, a szintén író Szobotka Tibor oldalán. Ki is volt ez a hányattatott sorsú férj, akihez annak halála után is leveleket, naplókat írt? Ki volt e furcsa Rómeó és Júlia, akik feltételek nélküli szerelmük ellenére gyermektelenül élték le életüket? Az alkotók olyan kérdésekre keresik a választ, amelyek mindenki életében előfordulnak, legyen szó párkapcsolatról, karrierről, gyermekvállalásról. És míg a válaszokat kutatják, feltárul két regényes életút, egy nagy találkozás.

A színészek eredetileg kizárólag Szabó Magdára fókuszáltak, ám az életművet kutatva egyértelművé vált számukra, hogy a férjéhez, Szobotka Tiborhoz fűződő kapcsolatra kell helyezniük a hangsúlyt.

Az előadás legfőbb forrását Szabó Magda naplói, levelezései és interjúi adták, valamint a házasságáról szóló „Nyusziék” és a férje halála után íródott „Liber Mortis”. Krajcsi Nikolett és Mészáros Tibor olyan előadást alkottak meg Szabó Magda és Szobotka Tibor kapcsolatának történetét feldolgozva, amely finom képet ad az írónő személyiségéről és házasságáról – tudatta a színház közleményében.

A szecsuáni jólélek

Forrás: Csokonai Színház

A Csokonai Fórum Kóti Árpád termében lép fel két nappal később, október 5-én az Y Csoport A szecsuáni jólélek című produkciójával. A szecsuáni jólélek a személyes választások szükségességéről is szól. Egy ideig az ember jó akar lenni. Aztán csak boldog. Mintha a kettő nem járhatna együtt. Bizonyos körülmények között pedig csak túlélni lehet. A brecht-i alapkérdések, mint a szabad akarat, az erkölcs, a pénzhez való viszony, az emberségesség, a közjó, a lelkiismeret, tiszta formájukban mutatkoznak meg a színpadon. Az Y Csoport előadása egyben a játék és a színház szeretete is, erre felel az utolsó jelenet is, amelyben a színészek mellett a többi alkotó, így a rendező is színre lép.

Az Y Csoport október 5-én 20 óra 30 perctől látható a Csokonai Fórum Kóti Árpád termében.