A helyi Nadányi Zoltán Művelődési Ház Bihar Vármegye Galériájában berendezett tárlaton a képanyagok mellett mesefa, bábok, illetve a Bodorka Matinéhoz készült figurák is helyet kapnak.

– Korábban, a karanténidő alatt nekünk is dolgozunk kellett, de a foglalkozásaink az online térbe szorultak át. A Matiné részeként Rácz Anikó mondta a mesét, és a mesemondás alá egy-egy vágókép erejéig készültek figurák. Illetve időközben megalakult a Bodorka Bábcsoport, és a gyerekekkel már két népmesét vittünk színpadra, melynek kellékei szintén szerepelnek a kiállításon – részletezte portálunknak a tárlat anyagának hátterét Kolozsvári-Donkó Rebeka, a Bodorka NépmesePont egyik vezetője. Hozzátette, hogy a Szűcs Sándor Madárkereső királyfiak című (nemrégen újra, bővített változatban kiadott) mesekönyvnek az illusztrációiból – melyeket Rebeka készített – is válogattak a kiállításra. – A kikerült képekhez olyan tárgyakat társítunk, melyeknek motívumai, mintázata megtalálható különböző népművészeti alkotásokon. A rajzolás során én is ezekből táplálkoztam – mondta el.

Forrás: Bucsi Bernadett Ildikó

A kiállítást Harangozó Imre néprajzkutató nyitja meg ma délután, az ünnepség közönségét pedig Rácz Anikó egy mesével is megajándékozza. A tárlat október 20-ig látogatható a berettyóújfalui művelődési házban, október 22-től pedig már Biharnagybajomban láthatja az érdeklődő közönség.

