Késő délután, 17 órakor kezdetét veszi az Aréna Show, ahol látványos szakalaki bemutatókon mutatja be a minden nemzet díszegyenruhában hagyományaiknak megfelelő koreográfiáját és indulóit. A Különleges Díszelgő Csoport fegyveres bemutatója az esemény fénypontjának ígérkezik. A tradicionális műsorelemeket számos populáris és könnyed zene teszi még izgalmasabbá. Az est végéhez közeledve összevont Katonazenekari Show-val kápráztatják el a közönséget, így Máté Pétertől is válogattak a zenei repertoárba, de többek között felcsendül a Cinema Paradiso és a Grease egy-egy jól ismert dala is. A zenekarokhoz a show során Vastag Tamás énekes és a Budapest Táncstúdió táncosai is csatlakoznak.

Forrás: Kiss Annamarie

Korponai Tibor, a Főnix Rendezvényszervező Kft. programigazgatója kiemelte: céljuk az, hogy a Nemzetközi Katonazenekari Fesztivál legalább abban a fényben csillogjon, mint az előző évtizedekben, s nem titkolt szándékuk, hogy még magasabb szintre emeljék az eseményt. – A közelgő rendezvényen megszólalnak: popslágerek, komolyzenei átiratok és filmzenék is – fogalmazott.

