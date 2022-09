A nádudvari művelődési házban megtartott eseményen Maczik Erika polgármester a nyitóbeszédében kiemelte, hogy a városnak nagyszerű adottságú művelődési háza van, amit igyekeznek is hasznosítani. Az intézményt Tóthné Budaházi Judit, a művelődési központ igazgatója, az önkormányzat kulturális bizottságának elnöke részletesen be is mutatta a megyei szakembereknek, kiemelve a járványidőszak alatt megvalósult, és a közelmúltban átadott hungarikum-kiállítótermet.

Az egyesületi elnök, Kardos Ilona köszöntője és Cs. Tóth János művészeti író konferálása mellett dr. Juhász Erika, a Nemzeti Művelődési intézet szakmafejlesztési igazgatója, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának tanszékvezető docense a művelődő közösségekről tartott előadást.

Marján László