Sztárszereplőket felvonultató, élő zenei kísérettel felcsendülő látványos előadást állítottak színre a II. Debreceni Ünnepi Játékok programjában hétfőn a megyeszékhely főterén.

A harminc évvel ezelőtt a Madách Színházban bemutatott, Tolcsvay László, Müller Péter és Müller Péter Sziámi jegyezte zenés mű Szűz Mária történetét meséli el: ifjúságától Krisztus születésén és kereszthalálán át Mária mennybemeneteléig követhetjük az eseményeket János apostol látomásos tolmácsolásában. 1991-es ősbemutatója óta többször színpadra állították Magyarországon, de játszották Csehországban, Szlovákiában, Németországban és Olaszországban, a nagyszínpadi feldolgozások mellett oratórikus és koncertszerű verziókban is. Élő zenekari kísérettel azonban most először került színre a LantArt Produkció előadásában, amely Juronics Tamás Kossuth-díjas koreográfus, rendező, érdemes művész rendezésében valósult meg a műfaj kiváló énekeseinek és alkotóinak részvételével – számoltak be a szervezők.