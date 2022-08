A világsztár magyar opera-énekesnő ebben az esztendőben ünnepli hatvanadik születésnapját, ebből az alkalomból országos turnéval készül. Mint a Debreceni Ünnepi Játékok közleményében olvasható, lehetetlen felsorolni az összes operaházat, ahol énekelt, mert szinte nincs is egyetlen olyan neves színpad a világon, ahol ne lépett volna fel. – Csak a legjelentősebbek: a bécsi Staatsoper, a Salzburgi Ünnepi Játékok, a New York-i Metropolitan, a milánói Scala, párizsi Opéra Bastille, a londoni Királyi Opera, a chicagói Lyric Opera, a madridi Teatro Real, a São Pauló-i, a San Franciscó-i és Los Angeles-i Opera és a washingtoni Nemzeti Opera – tették közzé a nagyszabású programsorozat közösségi oldalán.

A művésznő itthon, Magyarországon is szeretné megünnepelni születésnapját, ezért több nagyvárosban, köztük Debrecenben is látványos gálakoncerttel készül. A tervek szerint több zenei műfajban is megmutatja magát, legyen az népzene, világzene, klezmer vagy jazz, de természetesen az opera sem maradhat ki. A Debreceni Ünnepi Játékok részeként a születésnapi gálakoncertet augusztus 10-én, eső esetén augusztus 11-én 20 óra 30 perctől ingyenesen hallhatja-láthatja a közönség a Kossuth téren.

HBN