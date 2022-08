Az előadóművészet csaknem minden résztvevőjét érintőt témákban tanácskoztak hétfőn a Csokonai Fórumban. A debreceni szervezésű előadóművészeti konferencián Papp László polgármester kitért a nemrég átadott teátrum jelentőségére, melyről úgy fogalmazott: remélhetően nemcsak a debreceni és a hazai, hanem határon túli viszonylatban is sikeres lesz az új intézmény. Felidézte, hogy legutóbb 2015-ben adhatott hasonló találkozónak otthont a cívisváros Csokonai Színház alapításának 150. évfordulója alkalmából. Kiemelte, hogy az új teátrumot a társulat szakmai igényei szerint alakították ki, majd hozzáfűzte, hogy jövő tavasszal vélhetően a Csokonai Színház megújult épületét is birtokba veheti a közönség. Végül elmondta, hogy Debrecen az utóbbi időben elsősorban a gazdasági sikerei kapcsán hallatott magáról, ebből a szempontból a városra kitehető a „Megtelt” tábla, ezért a következő években a fókusz a kultúrára és a művészetekre kerülhet majd.

Papp László, Debrecen polgármestere

Forrás: Czinege Melinda

Gemza Péter színházigazgató a jelen lévő művészeti, gazdasági és produkciós vezetőket köszöntötte, a Csokonai Fórum létrejöttének kihívásairól beszélt. – Szívesen leszünk a párbeszéd szimbóluma Debrecenben – összegzett az új színháznevére utalva.

Gemza Péter színházigazgató

Forrás: Czinege Melinda

Éberségre van szükség

A konferencia nyitóelőadását Pataki András művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkár tartotta meg. Először a színház és az előadóművészek helyzetét összegezte a világjárvány kezdete óta, majd felvázolta a következő négy esztendő várható kihívásait. Üdvözölte az új, Kulturális és Innovációs Minisztérium létrejöttét, kiemelte, hogy az előadóművészek körében teljes mértékben sikerült megoldani a kata kapcsán felmerült problémákat. Megjegyezte, az ágazat kihívások elé néz a következő évekre vonatkozóan, munkájuk folyamatos megújulási készséget igényel majd, mellyel gyakran húsba vágó stratégiai kérdésekre kell gyors választ adniuk.

Pataki András művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkár

Forrás: Czinege Melinda

– Összefogásra és összetartásra, közös gondolkodásra van szükség – fogalmazott. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a cél továbbra is az értékközpontú színházcsinálás, ezzel nem a nézőszám, hanem minőség lesz a szakma mércéje. Szó volt a különböző országos programok, köztük a tovább bővülő Lázár Ervin és a Dériné Programról, melynek az államtitkár szerint nemzetstratégiai jelentősége van. Kitért a jövőre megrendezendő Színház Olimpiára is, mely a szakma közös szívdobbanásaként, összesen 4 milliárd forintos kormányzati támogatásból valósul meg.