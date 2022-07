A kelet-alföldi Máta településen megrendezett nagy múltú esemény legfőbb célja a Hortobágyra jellemző pásztorkultúra múltjának és jelenének, továbbá a Mátai Ménes lótenyésztő munkájának és fogatgyűjteményének megismertetése.

Forrás: Kiss Annamarie

A nyitónapon ellátogattunk a helyszínre megnézni, hogyan népesül be a végeláthatatlan pusztaság. Az érkezésünkkor éppen félmeztelen férfiak csattogtatták ostoraikat lóháton: lovasshow szórakoztatta a (főként szalmakalapos) közönséget. A ráhangolódással tehát nem volt sok dolgunk, de ha más szemének más a tetszetős, jó hír, hogy a végeláthatatlan pusztában végeláthatatlan a várási forgatag sora is. Egy pillanat alatt beszippantja a látogatókat a „kiterített” csoda. Így esett velünk is. Még a pusztát betöltő népzenét is túlszárnyaló ostorcsattogás és kurjantás sem zökkentett ki, a szemet gyönyörködtető kézműves munkák sora egyszerűen lenyűgöző. Érdeklődtek is sorra a díszesre faragott szaru és famunkák; a fényes mázas tűzzománcok; szalmakalapok és bőrműves tárgyak előtt a hazai és külföldi látogatók. Megfordul ugyanis nem kevés határon túlról érkező vendég is a rendezvényen.

Forrás: Kiss Annamarie

Ideális családi program

Pénteken kora délután leginkább családokkal találkoztunk. Egy édesapa három gyermekével indult el felfedezni a programkínálatot, két állomás között bírtuk szóra a családfőt. Elmondta, nagyon örül annak, hogy ismét ellátogathatott a lovasnapokra, hiszen a járvány előtti években soha ki nem hagyta volna. Amióta pedig kisgyermekek vannak a családban, még inkább fontosnak tartja a programot, hiszen szeretné, ha gyermekei is megismerkednének a hortobágyi pásztorkultúrával, a magyar hagyományokkal.