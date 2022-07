A chicagói Field Múzeum, illetve a New York-i Egyetem Ókori Világ Tanulmányi Intézete ad otthont annak a világon először látható különleges kiállításnak, amely a neolitikumtól a vaskorig sok száz unikális leletet mutat be. Az Első Európai Királyok című egyedülálló tárlat anyagát Közép-Kelet és Dél-európai országok, például Románia, Szerbia, Montenegró, Albánia, Bulgária, Koszovó, Észak-Macedónia, Bosznia-Hercegovina és Magyarország múzeumainak gyűjteménye adja. Debrecenben szerdán csomagolták be és indították útnak az USA-ba a Hungart szakemberei dr. Dani János irányításával a Debrecenből kölcsönzött rendkívül értékes tárgyakat, számolt be a Déri Múzeum honlapja.

Forrás: Déri Múzeum

Az intézmény számára nagy büszkeség, hogy a világhírű Field Múzeumban, illetve a New York-i Egyetem múzeumában is megjelenhet. Olyan, összesen 36 tételből álló tárgyleletet tud megmutatni a nagyvilágnak, mint például a hajdúsámsoni bronz fegyverkincs a világhírű karddal, a Nyírlugos-Szennyespusztai bronzszitula, vagy a középső bronzkori, ottományi kultúrából származó pocsaji kocsimodell.

A kiállított tárgyak biztosítási értéke eléri a 150 ezer dollárt, azaz 60 millió forintot.

Forrás: Déri Múzeum

Az első, még nem az összes anyagot bemutató kiállítás szeptember 24-én nyílik New Yorkban, „Az Első Európai Királyok: Rituálé és emlékezet, Az ókori Balkán és azon túl” címmel. Ezt követően a teljes tárlat 2023 márciusától tekinthető meg Chicagóban, a Field Múzeumban.