A megyei napi­lapban és a Hajdú Online portálon leadott szavazatok alapján ezúttal Mészáros Ibolyát illette a díj, s az ünnepelt pénteken át is vette azt a teátrum évadzáró eseményén, a Csokonai Fórumban.

Sikeres évet zártak a színházban

Puskás István kulturális alpolgármester történelmi időszaknak nevezte az előttünk álló időszakot, hisz szeptemberben a város új színházában kezdődik a 2022/23-as évad, majd az évad közben a történelmi épületbe, a felújított Csokonai Színházba is visszaköltözik a társulat. Megköszönte a társulat kitartását, hogy a bizonytalanságok közepette, az ideiglenes játszóhelyeken is szerteágazó tevékenység zajlott messze túlmutatva a szigorúan vett színházi szerepkörökön. Külön köszöntette az idén Kossuth-díjjal kitüntetett Csikos Sándor színművészt - olvasható a Csokonai Színház közleményében.

Gemza Péter igazgató a türelem évadának nevezte a 2021/2022-es évadot. Elmondta azt is, továbbra is a tavaly meghirdetett ökoszisztéma kiépítést tartja a legfontosabbnak: egy olyan rendszer kialakítását, amelyben a játszóhelyeik, a Csokonai Színház, a Csokonai Fórum, a Csokonai Irodalmi Labor és a Nagyerdei Szabadtéri Színpad egymást kiegészítve és egymást támogatva működnek. Ahol a régió minden színházszerető nézője talál magának programot a Csokonai valamelyik játszóhelyén. – Azt gondolom, hogy ez az elsődleges feladata a Csokonainak mint regionális szerepet vállaló nemzeti színháznak. Számomra ez a vállalás azt jelenti, hogy magas minőségű produkciókkal mindenkit meg kell tudnunk szólítani. Ezt a célt tűztem ki a Csokonai elé, és továbbra is ezen dolgozunk. A 2021/2022-es évad a felkészülésről szólt, és a következő évad lesz majd az első mérföldköve a megvalósításnak – tette hozzá.

Gemza Péter történelmi lehetőségnek nevezte, hogy a társulat két színházépület megnyitásánál bábáskodhat. Az igazgató sikerként könyvelte el, hogy a nehéz körülmények ellenére sikerült műsorra tűzni egy nagy musicalt, az Ózt és egy nagyoperát, a Trubadúrt. Tavalyi adósságaik közül törlesztették az Edmondot és a Finálét, idén is vállalták a Lázár Ervin Programban való részvételt, és biztosították a város és a megye 3. és 5. osztályos diákjainak az ingyenes színházi előadás lehetőségét. Megismerkedtek egy új műfajjal, a sétaszínházzal, negyedik alkalommal rendezték meg a MagdaFesztet, útjára indították a Velünk élő opera sorozatot, hogy méltó módon ünnepeljék a debreceni operatársulat 70. évfordulóját, és Budapesten is bemutatták a Finálét. Az évad egyik legfelemelőbb eseményének a Kis ünnepi misét tartotta, amiért köszönetét fejezte ki Ács János zenei vezetőnek.

Az évad számokban

A 2021/22-es évadban az ideiglenes játszóhelyeken 10 bemutató mellett 40 és félezer néző látogatott el belépőjeggyel a színház eseményire. Július végéig 278 színházi előadást tartottak. A nézettségi arány csaknem 90%-os volt. A legtöbbet játszott produkció Francis Veber vígjátéka, a Balfácánt vacsorára (15) volt, míg az ifjúsági korosztály körében a Herkules - A kezdetek című ifjúsági előadás élte meg a legmagasabb előadásszámot (25). A Csokonai Ifjúsági Program csapata 106 előadást, foglalkozást tartott az évadban. 30 előadással hátrányos helyzetű vidéki gyermekekhez is eljutottak a Csokonai Színház kulturális esélyegyenlőség programja keretén belül, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET) pályázata

segítségével. Elindították az országban is rendhagyó KözTér című, felnőtteknek szóló közösségi színházi programjukat.

Művészeti díjak

Az évadzáró társulati ülésen kiosztották a művészeti díjakat. A Nívódíjakat Debrecen város és intézményei, valamint szponzorcégek adományozzák az adott évadban kiemelkedő teljesítményt nyújtó színészeknek, énekeseknek. A kuratórium ebben az évadban Ács János zenei vezető, Wessely Zsófia és Mercs János színművészeknek ítélte oda a díjakat.

Forrás: Máthé András

A színház zenei elismeréseinek egyikét, a Rubányi Vilmos-díjat tapasztalt, míg a Neményi Lili Vándorserleget fiatal énekes kaphatja meg. A Rubányi Vilmos-díjat Gál Erika, a Magyar Állami Operaház magánénekese kapta, Azucena érzékeny megformálásáért A trubadúr című Verdi-operában, míg a Neményi Lili Vándorserleget Grega Csaba, a Csokonai Színház Énekkarának tagja vehette át, aki Ruiz szerepében remekelt ugyanebben az operában.

A Kardoss Géza Alapítvány különdíját az egykori debreceni színész lánya alapította. Ez az egyetlen olyan évad végi díj, amelynek odaítéléséről a színház művészei döntenek. A Kardoss Géza Alapítvány különdíjának kuratóriumi tagjai idén Hajdu Imeldára szavaztak.

A 2014-ben Halász János országgyűlési képviselő által alapított Ígéretes pályakezdő díjat Kránicz Richárd kapta. Thália nyakkendőjét Kiss Gergely Máté viselheti, míg az egykori építészről, mecénásról elnevezett Csanak József-díjat Balogh József zenekritikus vehette át. A Láthatatlan segítő-díjat a színház több éve alapította a háttérdolgozók jutalmazására. Az elismerést a Csokonai Színház műszaki titkára, Gocs Gabriella kapta.

Ráckevei Anna 2018-ban alapította a Mesteremberek díjat a kreatív, közösséget erősítő műhelymunkát végző dolgozók elismerésére. A társulat szavazatai alapján Endi András, a hangtechnikatár-vezetője lett a díj tulajdonosa.

Az évadzárón köszöntötték a jubiláló munkatársakat is: Nagyné Sáfrány Magdolna raktáros, Oláh Zsuzsa színművész, Szilágyiné Antal Éva kalapkészítő, Dánielfy Zsolt színművész 40 éve dolgoznak a Csokonai Színházban, míg Gólyáné Szoboszlai Erika üzemeltetési titkár, Kiss József Zoltán díszítő, Leskó István kelléktár-vezető, Sarka Béla díszítő, Újhelyi Antal karbantartó, villanyszerelő és Veress József lakatos 25 éve erősítik a Csokonai csapatát.

Kubik Anna és Herczeg Tamás színművészeket búcsúztatták a társulattól.