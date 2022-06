Úgy várta a nyarat a Kowalsky meg a Vega zenekar, ahogyan azt kell, gőzerővel zajlanak a klubturnék, mellette pedig készülnek az új dalok. Ennek ellenére a közeljövőben nem lesz idejük szusszanni – nem mintha akarnának –, ugyanis a nyári fellépések mellett szervezniük kell a gigakoncertjüket.

Jövő év februárjában a húsz­éves jubileumukat fogják ünnepelni az Arénában, mégsem ezzel van tele a csapat Facebook-oldala. Az elmúlt időszakban egyre többször látni, hogy a zenekar olyan bejegyzéseket tesz közzé, amelyek rávilágítanak:

a Kowalsky meg a Vega nagyon sok mindent köszönhet a rajongóknak.

„A két évtized alatt voltak kemény vízválasztók. Volt olyan helyzet is, amikor úgy tűnt, véget ért a Kowalsky meg a Vega története, nem is egyszer. De végül mindig felálltunk, és végül veletek együtt eljutottunk oda, amiről előtte álmodni is csak visszafogottan mertünk. Igen, többször is, gyakorlatilag ti tartottátok életben a Kowalsky meg a Vegát, meg persze a nehézségek! Megedzettek, megerősítettek bennünket” – olvasható a zenekar legutóbbi bejegyzésében.

Hitet, reményt adnak

Balázs Gyula (Kowa) a Napló érdeklődésére elmondta, nagyon sokszor volt úgy, hogy a rajongók tartották életben a csapatot. – A Forradalom Rt. lemezünk megjelenése után (2006), ugyanis egyedül maradtunk. A zenekar eltűnt mögülünk, és úgy éreztük, nincs kiút, abba kell hagynunk – jegyezte meg Kowa. Hozzátette, akkoriban nem volt Facebook, Instagram, egyéb fórumokon tudtak beszélgetést kezdeményezni a zenekar kedvelőivel. Közel 16 éve, hogy a frontember megosztotta „követőivel”, muszáj befejezniük a zenélést, azonban a Kowalsky meg a Vega zenekar kedvelői hitet, reményt adtak nekik, ráébresztették a zenészeket arra, az embereknek szükségük van rájuk.

Nagyon sokat számít a zenészeknek, hogy a követők, rajongók miként tekintenek rájuk. Sokszor kiemeljük, hangoztatjuk, ami a jövőben sem fog változni: egy nagy család vagyunk!

– hangsúlyozta a frontember, aki izgatottan várja az elkövetkezendő időszakot, ugyanis hamarosan egy új lemezzel gyarapítják a gyűjteményüket.

