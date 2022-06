Erdélyi Tímea színművész neve a sorozat- és a színházkedvelők körében egyaránt évek, sőt évtizedek óta ismerős lehet. A Barátok közt, majd a Mi kis falunk és a Mintaapák sztárja a napokban Debrecenben járt, s a nyáron látható Teljesen idegenek című darabról beszélt a Nagy­erdőn.

A színművész még nem játszotta szabadtéri színpadon a világszerte népszerű vígjátékot, melyet az Igazából szerelem című mozisikerhez hasonlítva érzelmi hullámvasútnak nevezett.

Beszélt arról is, hogy a darabban hét színésztársával, köztük Makranczi Zalánnal és Nagy Sándorral rengeteg mélységet élnek meg és adnak át a produkcióban, mely a színpadi együttműködésben is virtuozitást igényel. – A szabad téren nemcsak sok ember felé, hanem szó szerint minden irányba áramlanak az energiák, ezért érzelmileg is sokkal többet kell adnia a színésznek ahhoz, hogy a közönség ugyanannyit kapjon, mintha kőszínház nézőterén ülne – fejtette ki.

A Teljesen idegenek című vígjáték története egy középkorú baráti társaság körében játszódik.

Különös játékot találnak ki: bárkinek megszólal a telefonja, vagy üzenetet kap, együtt hallgatják, olvassák, nézik meg. A hétköznapi estén váratlan titkok pattannak föl, évtizedes szövetségek kapcsai kezdenek kilazulni. Eddig úgy gondolták, jól ismerik egymást, ám lassanként elszabadul a pokol. Paolo Genovese 2016-os filmje szinte percek alatt hódította meg Európa mozijait, sőt, több országban a helyi remake-jét is leforgatták. A görög, spanyol, török, francia, mexikói, koreai, kínai változat mellett a magyar is elkészült. Debrecenben a színházi közönség legközelebb a Nagy­erdei Szabadtéri Színpadon láthatja ezt az egyszerre vicces és drámai történetet.

