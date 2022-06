Idén ünnepli Ebes alapításának hetvenedik évfordulóját, valamint a helyi iskola főépülete 55 éve nyitotta meg kapuit. E két jeles évforduló alkalmából augusztus 20-án egy nagyszabású rendezvény részeként rendhagyó osztályfőnöki órát szerveznek az intézményben, melyre várják a korábbi osztályok, egykori diákok jelentkezését – tájékoztatott a község közösségi oldalán Szabóné Karsai Mária polgármester.

A tervek szerint az eseményen részt vesz az iskola egykori tanulója, Ungvári István, a Győri Nemzeti Színház színésze, akinek fényképét a volt tanulókat bemutató büszkeség falára is kihelyezik. Továbbá egész nap látogatható lesz a Fiúkfalva interaktív kiállítás is, amely Ebes történetének egy érdekességét mutatja be. További információk az iskola honlapján találhatóak.

HBN