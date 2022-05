Soha nem felejtették el Sárándot, azt a települést, ahonnan indultak

– hangzott el szerdán este a sárándi közösségi házban azon az ünnepségen, amelyen díszpolgári címet vehettek át a Color együttes alapítói: Bokor Gyula, Bokor Attila, valamint posztumusz Bokor Tibor, akinek az elismerését az özvegye, Bokor Andrea vette át.

A képviselő-testület 2014-ben határozott a díszpolgári cím alapításáról. Az elismerésben azok részesülhetnek, akik a kiemelkedő tevékenységükkel elismerést szereztek Sárándnak. A díjat ezúttal Kálmánné Szabó Katalin javaslatára ítélték oda. Az ünnepségen Dézsi András polgármester a címek átadásakor hangsúlyozta: a kitüntetés nemcsak annak kitüntetés, aki kapja, hanem annak is, aki adja. A sárándiak számontartják az elszármazottaikat és azokat, akikre büszkék, legyen az orvos, művész stb. Ők a sárándiakat is inspirálják, bátorítják a mindennapokban. A sikereik irányt is mutatnak abban, hogy egy kis településről indulva is kimagasló teljesítmény érhető el.

Az otthon és a valahová tartozás érzése

Az ünnepségen felszólalt Vitányi István országgyűlési képviselő is, aki hangsúlyozta: mindig büszke az ember, amikor olyannal találkozik, aki öregbítette a szülőföldje hírnevét.

A Bokor testvérek rászolgáltak a díjra, és azt kérte tőlük, hogy ne felejtsék el, honnan indultak.

A ceremónián személyes hangvételű beszédet mondott a díszpolgári cím odaítélését javasló Kálmánné Szabó Katalin is, egyebek mellett úgy fogalmazva, hogy a kötődéseik elszakíthatatlanok, s egy életre elkísérnek. Reméli, hogy a Bokor testvérek most egy kicsit újra hazatértek.