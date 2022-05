Május első napja több szempontból is fontos volt a debreceni kötődésű Kertekalatt számára - írják közösségi oldalukon. A legkiemelkedőbb esemény a vadonatúj debütlemez, az Újidők megjelenése, amelynek elkészítése korántsem volt rövid és könnyű folyamat.

Pontosan két évvel ezelőtt, a járvány kitörésének közepén hozták nyilvánosságra első videoklipjüket, a Májust. A dalt azóta több más megjelenés is követte, amelyekre egyaránt pozitív visszajelzéseket kapott a zenekar, 2020 őszén pedig szakma is úgy ítélte meg, hogy készen állnak valami komolyabba vágni a fejszét. A Hangfoglaló Program támogatásával összehozott első nagylemez - ahogy a Kertekalatt írja - nem lett elsietve, a felvételek nagy részét maguk igyekeztek megoldani, ami alatt a banda és a dalok is rengeteget formálódtak.

Az Újidők CD-n is elérhető a rajongók számára, a zenekar jóvoltából pedig online is hallgatható.