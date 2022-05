A burkolatlan falak között, steklámpányi fényben, egy darab osb-lap vált a világot jelentő deszkákká Kuczmog Klaudia, operaénekes számára. Hangjával leseperte a port mindenről és eltakarta a kilógó kábeleket, mert néhány percre elképzelhetővé tette, milyen lesz nézőként méltó öltözékben érkezni, makulátlan székekbe ülni, s befogadni a felemelő színházélményt.

Páratlan technikai megoldás

A Cigányszerelem című operett így folytatódik „Volt, nincs, fene bánja”. Mégha a dal eredeti témája nem is kötődik a kőszínház renoválásához, nem tudok nem arra gondolni, hogy könnyű szívvel énekli ezt, aki látja mit hoz az új: a 13 méteres forgószínpad középső 6x6 méteres része teljesen le tud süllyedni, ezt körülveszi egy akár ellentétes irányba is forgatható gyűrűs rész, illetve nyolc személyi süllyedő és állítható zenekari árok szolgálja ki majd az alkotók kreatív ötleteit. Erről Gemza Péter Igazgató mesélt az eseményen. Bár jelenleg ez a most debütáló rész a kedvence, a pincétől, a padlásig, az akusztikai elemektől, a legjobb helykihasználás érdekében motorizált falakkal ellátott jelmeztárig, mindenről lelkesedéssel telve beszélt. A legfontosabbnak mégis azt tartja, hogy a Csokonai Színházban dolgozó csapat képes arra, hogy működtesse ezt a teátrumot, kihasználja a technológiai újításokat.