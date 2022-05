Igazi nyári felüdülést kínáló vígjátékokkal és zenés darabokkal nyitja meg kapuit a Nagyerdei Szabadtéri Játékok június 8-án - olvasható a Csokonai Színház közleményében. Az észak-alföldi régió legnagyobb szabadtéri színházában a modern technikai showelemekkel elevenedik meg a nagy zseni, Tesla világa, szerelmi féltékenység tombol a színpadon, kiderül, milyen bonyodalmakat okoz, ha felfedjük telefonjaink titkait, vagy őszintén beszélünk a női barátságról.

A színházi programsorozatban 7 vendégtársulat 8 produkciójában, a Csokonai Színház 3 előadásában idén 11 színházi előadás lesz látható a debreceni Nagyerdei Szabadtéri Színpadon. A nyári évad műfaji keresztmetszete: klasszikus és kortárs, illetve magyar és külföldi vígjáték, musical, zenés képregényszínház, színpadon megelevenedő városnézés és táncjáték.

A koronavírus miatt bevezetett óvintézkedések sem mutattak komolyabb nézőszám-visszaesést a Nagyerdei Szabadtéri Játékokon, melynek helyszínét az idei évben már a Csokonai Színház működteti.

4 prózai előadás (vígjáték, keserédes komédia): Csokonai Színház | JÁTÉK A KASTÉLYBAN, Játékszín | TELJESEN IDEGENEK (2), József Attila Színház | FURCSA PÁR – NŐI VÁLTOZAT

6 zenés előadás (musical, zenés vígjáték): TBG Produkció| NIKOLA TESLA − VÉGTELEN ENERGIA, Pannon Várszínház | HOTEL MENTHOL, Csokonai Színház | A PÁL UTCAI FIÚK (2), Orlai Produkció |BUDAPEST, TE!, Zenthe Ferenc Színház | NEM ÉLHETEK MUZSIKASZÓ NÉLKÜL

1 táncelőadás: Duna Művészegyüttes | HÉTTORONY – Makovecz Imre emlékére

A jegyárusítás május 9-én kezdődik - egyelőre a júniusi előadásokra -, majd fokozatosan vásárolhatók jegyek a júliusi és augusztusi programokra is.

Jegyek a Csokonai Színház Jegypénztárában (Víg Kamaraszínház, 4025 Bajcsy-Zsilinszky u. 1-3., volt Víg Mozi) és a www.jegymester.hu oldalon vásárolhatók.

A Nagyerdei Szabadtéri Játékok előadásaira két munkanappal az előadás előtt beválthatók a Csokonai Színház érvényben lévő szabadbérletei, illetve felhasználhatóak a Színház által kibocsátott Ajándékkártyák.

A produkciókról

2022. június 8. (nincs esőnap)

TBG| NIKOLA TESLA− VÉGTELEN ENERGIA (musical show)

Nikola Tesla kétségtelenül minden idők egyik legkitűnőbb lángelméje, akinek zsenialitását csak Arisztotelészéhez és Leonardo da Vinciéhez hasonlíthatjuk, egész világunkat átalakító találmányait pedig már kortársai is a kerék és az egyiptomi piramisok jelentőségéhez mérték.

A kétórás musical show a ma rendelkezésünkre álló legkorszerűbb show technikai elemek alkalmazásával teremti meg azt az egyedi látványvilágot, amely ismét lenyűgöz és elkápráztat, egyben izgalmas zenei és vizuális hátteret ad Tesla életének és a tizenkilencedik század hangulatiságának.

2022. június 13. (esőnap: 14.)

Csokonai Színház | JÁTÉK A KASTÉLYBAN (vígjáték)

Szerelem, féltékenység, színház a színházban. Egy virtuóz koktél, egy örök klasszikus.

Elég megnézni a Játék a kastélybant, hogy jót nevessünk az öngyilkosság gondolatával játszó szerelmes vőlegényen és megértsük: egy kis jószándékkal, élettapasztalattal és szellemességgel sok mindent helyre lehet hozni. Persze ne higgyünk el mindent Molnárnak, ennyire azért nem könnyű egy jó darabot megírni, mint ahogy egy jó házasságot megkötni és hosszútávon fenntartani sem. De a színháznak itt vége. Happy end!

2022. június 22. és 23. (esőnap: 24.)

Játékszín |TELJESEN IDEGENEK (keserédes komédia)

Különös játékot talál ki egy baráti társaság: bárkinek megszólal a telefonja, képes vagy szöveges üzenetet kap, együtt hallgatják, olvassák, nézik… A hétköznapi estén váratlan titkok pattannak föl, évtizedes szövetségek kapcsai kezdenek kilazulni… Pedig eddig úgy gondolták, jól ismerik egymást – ám lassanként elszabadul a pokol…

Paolo Genovese 2016-os filmje szinte percek alatt hódította meg Európa mozijait, most pedig végre színpadon is látható ez a furcsa, egyszerre vicces és drámai történet, Magyarországon először a Játékszínben Martinovics Dorina és Kolovratnik Krisztián főszereplésével.

2022. június 28. (esőnap: 29)

Pannon Várszínház | HOTEL MENTHOL (musical)

Fenyő Miklós és Novai Gábor neve összefonódott a Hungária együttes kultuszával, annak stiláris jegyeivel, a magyar rock and rollal. A Hotel Menthol a rock and roll korszak immár elveszett világa, ahová visszavágynak hőseink. Visszavágynak a lázadás, az önfeledség, a humor, a polgárpukkasztásból túlflitterezett és színezett ruhák, a fölfésült frizurák, a sajátos napszemüvegek birodalmába. A minduntalan felhangzó rock and roll muzsika mindenre megoldást hoz: még a romos, privatizálandó Hotel Menthol is új életre kel.

2022. július 4. és 5. (esőnap: 6.)

Csokonai Színház | A PÁL UTCAI FIÚK (zenés játék)

A Kossuth-díjas Dés László és az eMeRTon-díjas Geszti Péter, valamint a József Attila-díjas Grecsó Krisztián családi musicalje Molnár Ferenc regénye alapján. A rockkoncertek eksztázisához mérhető hangulat olyan érzéseket, fogalmakat tesz átélhetővé, mint az összetartozás, az árulás, az áldozathozatal, a győzelem, a vereség: egyszóval a grund. Egy magával ragadó történet, fülbemászó zene, az elszánt fiúcsapatok küzdelme: egy felejthetetlen előadásélmény a Nagyerdei Szabadtéri színpadán.

2022. július 13. (esőnap: 14.)

Duna Művészegyüttes | HÉTTORONY– Makovecz Imre emlékére(táncelőadás)

1992-ben épült fel Makovecz Imre világraszóló Magyar Pavilonja a Sevillai Expón, amely szinte azonnal nemzeti jelképpé vált. A pavilon zenéjét Kiss Ferenc szerezte, amely a magyar világzenei szcéna egyik emblematikus alkotásává vált. Erre a muzsikára és a zeneszerző egyéb sikeres zeneműveire született meg a Héttorony című előadás. A Duna Művészegyüttes Héttorony című táncszínházi előadása arra vállalkozik, hogy az idén 10 éve elhunyt Mester gondolkodásmódját, műveinek komplexitását a tánc nyelvén fogalmazza meg.

2022. július 18. (esőnap: 19.)

Orlai Produkció |BUDAPEST, TE! (zenés városnézés)

Nézze csak meg Budapestet éjjel, aluljáróérzés, újlipótvárosi szűkös utcák, budai zegzugok, galambok, tele van az nótával-zenével, sétahajó lágyan ring a Dunán, egy régi nótát hoz Budáról át a szél. Kicsit szmogos, kicsit piszkos, de nincs még egy ilyen szép város. Szeretjük színéről és fonákjáról, mert olyan, mint maga az élet: sosem tudni, melyik sarkon túl mi vár ránk.

2022. július 28. (esőnap: 29.)

József Attila Színház | FURCSA PÁR – NŐI VÁLTOZAT (vígjáték)

A női barátság és összetartás igazi misztérium. Főleg a férfiaknak. Hát még, ha a szóban forgó páros egyik tagja válik, és nincs hol meghúzza magát. Milyen jó, hogy van kire főzni, hasznossá tehetjük magunkat, kiélhetjük lakberendezői képességeinket és a barátnőnk, habár egyik képességünkre sem kíváncsi, mégis megtűr. A pedáns és hipochonder nő és az életvidám és rendetlen csaj barátságát tényleg semmi nem tudja megzavarni… vagy mégis? Két spanyol macsó és néhány féltékeny barátnő a legerősebb szövetséget is képes megingatni.

2022. augusztus 23. (esőnap: 24.)

Zenthe Ferenc Színház | NEM ÉLHETEK MUZSIKASZÓ NÉLKÜL (zenés vígjáték)

Móricz dzsentrivilágának nem vívódó és elbukó figurája Balázs, a nyíri birtokos. Pontosan tudja, hogy mulat egy magyar úr! Ez a Balázs szereti a vidámságot, a cigányzenét, no meg azt, ha portáján három napig tart a vigasság. Azonban az asszonykája, Pólika már kicsit más, számára sáskajárás minden mulatság. S ha egy karakán, makacs menyecske megorrol az urára, akkor biz' elszalad és egy fél falu kell a kibékítésére.Könnyed, léha világ könnyed komédiája, amiben semmi sem visszafordíthatatlan, semmi sem végzetes. Tükröt tart egy letűnt kor, a boldog jólét vidám, ám könnyelmű kora elé.

2022 nyarán a Nagyerdei Szabadtéri Színpad a II. Debreceni Ünnepi Játékok egyik kiemelt helyszíne lesz, ennek programját önálló felületen teszik közzé a szervezők.