A pandémia miatt kényszerleállás ellőtt, 2019-ben is zombifilmmel, Jim Jarmusch A holtak nem halnak meg című alkotásával nyitott Cannes, idén pedig egy zombifilm forgatásáról szóló vígjátékot választottak fesztiválnyitónak a szervezők. Michel Hazanavicius Coupez! (Final Cut) című alkotásáról az utazás miatt lemaradtam, amit utólag bánok, mert egyre több kollégától hallom, hogy kifejezetten kellemes szórakozást nyújt az 5 Oscar-díjjal jutalmazott, A némafilmes című film rendezőjének legújabb alkotása.

Ha ez nem lett volna elég erős fesztiválkezdés, akkor ott volt az idei nyár és az idei Cannes legnagyobb filmje, a Top Gun: Maverick premierje és sztárja, Tom Cruise.

Tom Cruise az egyik igazi utolsó mohikán, az utolsó olyan, Hollywood fénykorát idéző sztár, aki, ha kell, énekel, táncol és ugyanolyan intenzitással tud gyűlölni és szeretni a vásznon, amilyen szenvedéllyel veti bele magát a hajmeresztő kaszkadőrmutatványokba.

Cruise a cannes-i premier előtt egy egyórás nagyinterjút adott, ami előtt egy több mint negyedórás montázsban pergett le filmjeinek néhány emlékezetes pillanata. Cannes mindig is remekelt az ilyen összeállításokkal, a nyilvános interjúi azonban már jóval vegyesebb élményt nyújtanak. Most sem volt ez másképp, bár vélhetően ebben az imázsára még a külsejénél is jobban ügyelő Cruise is ludas volt. Az egyébként eléggé semmitmondóra sikerült interjún a színészlegenda azt azért elárulta, ragaszkodik a mozikhoz, és továbbra is a nagyvászonra szánja a filmjeit, már csak azért is, mert ő maga is ott szereti nézni a filmeket, és a mai napig gyakran húz sapkát, hogy ne ismerjék fel, és ül be a közönség soraiba, hogy a többi nézővel együtt élje át a hatást, és tanulhasson az élményből, hogy mi hat a nézőkre.

Nem csak Cruise a látvány megszállottja, Cannes is imádja elkápráztatni a közönséget és a hírességeket egyaránt. A Top Gun: Maverick premierje előtt nemcsak a vörös szőnyegen pózoló hírességekben és a fantasztikus ruhakölteményekben gyönyörködhettünk, hanem egy meglepetés légi parádéban is. A francia trikolórt az égre festő repülők tisztelegtek Tom Cruise és a fesztivál előtt, mi pedig egyszerre nézhettük a sajtószoba kivetítőjén Cruise és a stáb reakcióját a meglepetés parádéra, az ablakon kinézve pedig láthattuk a fejünk fölött színes csíkokat rajzoló vadászgépeket.

Váró Kata Anna

(Cannes, 2022. május 19.)