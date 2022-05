Régi és új programokkal, továbbá új köntösbe bújtatott nagyrendezvényekkel is készül a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. A részletekről nemrég Mészáros Réka ügyvezető beszélt a Naplónak. A cívisváros pezsgő nyári napjai július elsején kezdődnek az immár hatéves Debrecziner Gourmet Fesztivállal a Nagyerdőben.

Két év után újra visszatér a Hortobágyi Lovasnapok: rengeteg újdonsággal várják a lovassportok és a népi hagyományok kedvelőit július 15. és 17. között. – A lovasnapok célja továbbra is a Hortobágyra jellemző fantasztikus élővilág, továbbá a pásztorkultúra múltjának és jelenének, valamint a Mátai Ménes lótenyésztő munkájának és a ma is használt és működő fogatgyűjteményének megismertetése, népszerűsítése – fejtette ki. A Debreceni Bor- és Jazznapokon, augusztus 4. és 7. között 300 dzsessz-zenész csaknem 40 koncertje gondoskodik az egyedülálló hangulatról. A kísérletező kedvű érdeklődők 60 hazai borászat legkülönlegesebb borait ízlelhetik meg. – A Debreceni Virágkarnevál nélkülözhetetlen eleme marad a növények, virágok bemutatása, de ezek mellett ebben az évben sok újdonsággal készülünk. Többek között elindul a Virágos város nevet viselő projekt, melynek célja, hogy virágba boruljon Debrecen: felvirágozzuk a köztereket, feldíszítjük a köztéri szobrokat, a villamosokat és a villamosmegállókat, városszerte buja virágszobrok debütálnak, továbbá attraktív hűsítőpontokat helyezünk ki a forgalmas terekre. A projekt célja egy zöldebb, növényekkel tarkított, élettel teli városi nyüzsgés és belvárosi oázis megteremtése – fogalmazott.

Készül az ország hamburgere

Ezúttal sem telhet el a fesztiválhét a Nagyerdei Sörkert nélkül. A 10 éves tradícióval rendelkező rendezvény teljesen új elemekkel bővül, a látogatók egy teljes héten keresztül élvezhetik a legváltozatosabb magyar kézműves söröket, melyek mellett a külföldi, míves sörházak frissítőit is megtalálják majd a sörrajongók a Békás-tó partján. A Galiba Gyermekfesztivál immár 14. alkalommal, augusztus 17. és 21. között várja családi közönségét, a szervezők ezúttal is ifjúsági koncertekkel, bábjátékokkal, sportprogramokkal és kézműves foglalkozásokkal készülnek.

A hazai gasztrokultúra fejlődésének egyik ága a kézműves hamburger és a minőségi BBQ-vonal népszerűvé válása, melyben a gasztronómiai élmény mellett a közösséghez tartozás is fontos szerepet kap – Szeptember első hétvégéjén a Szaft ’N Burger Fesztiválon egy laza, piknikhangulatú eseményen mutatkoznak be a gasztronómia professzionális szereplői. Mellettük a családok, a baráti és munkahelyi közösségek is lehetőséget kapnak egy jóízű versenyzésre. A verseny győztese megalkotja az Ország Hamburgerét, ezt a címet a győztes egy teljes évig büszkén birtokolhatja – tájékoztatott végül Mészáros Réka.

