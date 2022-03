A második elődöntővel folytatódott szombat este A Dal 2022-es kiadása a Duna Televízión. A műsorban megyei kötődésű zenekarért is szurkolhattunk, a Ruby Harlem és Kohánszky Roy közös produkciója azonban nem volt elég a fináléba jutáshoz.

A Még ma este című szám összesen 36 pontot kapott a zsűritől. Az Origo beszámolója szerint Egri Péter jó értelemben könnyűnek, lazának, levegősnek érezte a produkciót, jobban tetszett neki ez a mostani verzió, mint a korábbi. Mező Misinek külön tetszett az a „gizdaság”, hogy az egyik tag az asztalon dobolt: szerinte lehetett érezni a zsűriasztal mögött is a házibuli, a jókedvű jammelés hangulatát, amit a zenészek meg akartak idézni – ahogy azt az előadásuk előtt is elmondták. Wolf Kati is azt mondta, hogy menne a Ruby Harlem házibulijába, kilenc pontot adott, miközben Ferenczi György csak nyolcat.

A zsűri pontszámai alapján az első három helyezett, vagyis a Napfonat (40 pont), Pádár Szilvia (39 pont) és Solére (39 pont) automatikusan továbbjutott, a közönségtől pedig – a maradék hét előadóból – Andelic Jonathan JOTA kapta a legtöbb szavazatot, így ő is mehetett tovább a döntőbe. Az első elődöntőből Oláh Ibolya, a Third Planet, a Subtones, valamint Hegedűs Bori és Tempfli Erik duója jutottak még tovább, így ők is ott lesznek a jövő heti fináléban, ahol a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara kíséri majd a fellépőket – emlékeztet a portál.