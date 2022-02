Ének-zenét oktat a berettyóújfalui Turzó Boglárka, de egy kicsit másképp a megszokotthoz képest. A pedagógus általános iskolában tanít, mellette pedig a helyi Bajnóca Néptánc Egyesület egyik oktatója, a Flaska Banda, valamint a Sárkányhúzó Zenekar énekese, és célkitűzése elnyerni a Népművészet Ifjú Mestere címet.

Példát állít sokaknak

Már általános iskolában felfedezték a tehetségét: ugyan néptáncosnak jelentkezett, a foglalkozásokon egyhamar kiderült, hogy jó hangú lány. A gimnazista éveiben elkanyarodott a népművészet világától, a főiskolai évei alatt viszont ismét beépítette a szabadidős tevékenységei közé a táncot és az éneket. A tanítóképző főiskola elvégzése után Nyíregyházán folytatta tanulmányait ének-zene alapszakon, mesterképzést pedig szintén a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei megyeszékhelyen szerzett népi ének és népi kultúra tanári szakon.

Tevékenységét Berettyóújfalu önkormányzata nagyban támogatja, emellett pedig már több országos díjjal ismerték el. Magáénak tudhatja a Vass Lajos Népzenei Szövetség Nagydíját, a KÓTA népdalverseny Arany Páva díját, valamint elnyerte az Olsvai Imre-díjat, melyet a legautentikusabb éneklésért ítélnek. Láthattuk már szerepelni televíziós műsorokban, hallhatjuk a hangját CD-ken, továbbá a Flaska Banda énekeseként a jubileumi, 50. virágkarneválon a Nagytemplom tövében és a tavaly megrendezett eucharisztikus kongresszuson a bazilika előtt is dalolhatott.

Azt mondja, számára nagyon sokat adott a népművészet. – Elsősorban közösséget kaptam, de ezzel egyidejűleg élményeket is, hiszen a táncoscsoportunk országon belül és külföldön is többször lépett fel. Tanárként a tanítványaim sikerei éltetnek, ez is egy hozadéka a hivatásomnak. Azt gondolom, hogy szükség van a hagyományaink örökítésére, de mellette annak a közösségi élménynek a továbbadására is, amit a népművészet világa rejt. Fontosnak tartom, hogy a tanítványaim az autentikus népzenével találkozzanak, szerencsére elég szabadságom van az énekórákon. Volt, hogy játékos formában például eredeti gyűjtések hanganyagát dolgoztam fel velük, és ahelyett, hogy elutasították volna, azt tapasztaltam, hogy a nemes egyszerűségre figyeltek fel. Nem feltétlenül a digitális interaktív lehetőségeket keresem, helyette a régi körjátékokat tanítom a gyerekeknek, bábozunk, mondókázunk együtt. Emellett berettyóújfaluiként a bihari örökséget is szeretném megismertetni velük, így az itteni gyűjtésekből is csempészek az óráimba – osztotta meg.

Kodály elvei mentén

Kérdésünkre, hogy számára ki volt az az útmutató, ahogyan ő ma a tanítványainak, Karancsi Annamária és Juhász Erika mellett Bencze Lászlóné dr. Mező Judit néprajzkutatót emelte ki, akinek óriási munkája volt a bihari népdalok felkutatásában. Jutka néni egyebek mellett megerősítette benne azt a kodályi gondolatot, mely szerint mindennél fontosabb, hogy ki tanít a faluban, hiszen azon a pedagóguson generációk hozzáállása múlik: vagy megszeretteti a népzenét, vagy elöli azt nemzedékeken keresztül. Turzó Boglárka ennek a gondolatnak a szellemében él a hivatásának.

BBI