Közel hatmilliárd forint a debreceni kulturális intézmények és szervezetek 2022. évi költségvetése; többségük magasabb összegből gazdálkodhat, mint tavaly – derült ki pénteken, Puskás István alpolgármester sajtótájékoztatóján, a készülő Csokonai Fórumban. Így például a DEMKI büdzséje 415 millió forint a tavalyi 228 millió után, a Modem 451 milliója nagyjából duplája a 2021-es 224 milliónak. Jóval magasabb a Főnix Rendezvényszervezőé (815 millió, 2021-ben 542 millió volt) és a Kodály Filharmóniáé (775 millió, 2021-ben 590 millió). A legtöbb pénzből, 1 milliárd 343 millió forintból a Csokonai Színház gazdálkodhat. Valamivel kevesebbet kap a Méliusz Juhász Péter könyvtár, de feladatainak egy része átkerült a DEMKI-hez, illetve a Déri Múzeum, melynek költségvetése mindig erősen függ a régészeti bevételektől.– Az idei év egyik legfontosabb történése a kultúra terén akár országos szinten is az új színház, a Csokonai Fórum átadása, működésének elindulása. A díszelőadás terveink szerint május 27-én lesz Szabó Magda Für Elisének színházi ősbemutójával, ami Ráckevei Anna rendezői bemutatkozása is – mondta az alpolgármester. Hozzátette, várhatóan a régi színház felújítása is elkészül még az idén, és 2023 elején újra tud nyitni.