Kulináris élvezetek mellett maskarásokkal, télűző programokkal, farsangi gólyalábasokkal és művészeti csoportok műsorával várják az érdeklődőket február 5-én, szombaton Derecskén.

A disznótor és a téli vásár részleteiről kedden, sajtótájékoztatón beszéltek a szervezők.

Az évek óta óriási népszerűségnek örvendő rendezvényt tavaly a járványhelyzet miatt elhalasztották. Idén a járványügyi szabályok betartása mellett várják a látogatókat a szervezők, és új helyszínen. A disznótor idén a város tavaly átadott impozáns centrumában, a Makkay János téren lesz. Itt a disznószúrástól a húsfeldolgozásig követhetik végig a különböző települések hagyományos eljárásait a látogatók.

A programokról kedden tartottak sajtótájékoztatót | Forrás: Kiss Annamarie

A szervezés már tavaly decemberben megkezdődött, ez az egész hét pedig már a készülődésről szól. Már most épülnek a főtéren a standok. A disznótoros versenyre jelentkező csapatok a Piac utca bevezető részén kapnak helyet. Mostanra 18 csapat jelentkezett, hogy összemérje majd tudását és hagyományos receptjét a disznótoron, de még lehet jelentkezni.

Az elkészült fogásokat szakmai zsűri értékeli: Lázár séf és a derecskei származású Kaszás Géza pontozza majd a csapatok étkeit.

– A derecskeiek is tálalnak majd a helyi fogásokból – mondta el Ács-Dósa Mónika alpolgármester, hozzátéve, a helyi csapatok törekednek az újdonságok bemutatására is.

Cél a népszerűsítés

Amíg készülnek a ínyencségek, addig a vásárban a helyi őstermelők, termelők, kézműves- és népművészeti alkotók árusítják a megyei értékeket magukban hordozó portékáikat. Sok eladó érkezik évről évre Derecskére, 2017-ben itt alakult meg Vásárszövetség is, azóta pedig a város ad otthont a Hajdú-Bihar Megyei Téli Vásárnak.

– A járványhelyzetre tekintettel a rendezvény védettségi igazolvánnyal látogatható, ám nem minden területe – emelte ki Nádházi-Tálas Csilla, a Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár Intézményvezetője.

Elkülönítjük a vásárt a disznótor melletti területen, ide oltási kártya nélkül is jöhetnek az érdeklődők. Sztárfellépő most nem, de sok más csoport szórakoztatja majd a látogatókat. Egyebek mellett a Szeredás Népzenei Együttes, a Sonivius Vappae, a Bakator Népzenei Együttes, a Porszem Lovas Egyesület, valamint a Sárréti Csikósok is itt lesznek

– sorolta az intézményvezető.

A rendezvény célja, hogy megismertesse a régi disznótorral kapcsolatos hagyományokat, illetve a kézműves termékeket és a népzenét népszerűsítse. Bordán Szabolcs polgármester hangsúlyozta: a rendezvény hozzájárul ahhoz, hogy visszatérhessünk a hétköznapi életünkhöz, kicsit elfelejthessük az elmúlt, nehézségekkel sújtott éveket, és végre a korlátozásokkal teli időszak után ismét szabadon szórakozhassunk együtt.

– A rendezvény hungarikumpályázat segítségével valósulhat meg. Köszönjük az esemény fővédnökének, Vitányi István országgyűlési képviselőnek a támogatását – emelte ki Bordán Szabolcs. A városvezető hozzátette: szombaton testvértelepülésükkel, Pápadereskével együttműködést is aláírnak.

BBI