A delegáció Bocskai István fejedelem életéhez és uralkodásához kapcsolódó helyszíneket, emlékhelyeket kereste fel a Hajdúnánás–Debrecen–Kolozsvár–Gyulafehérvár–Nyárádszereda-Nagyenyed–Nagyvárad–Debrecen–Hajdúnánás útvonalat érintve.

A zarándokutat most is Szólláth Tibor, Hajdúnánás polgármestere vezette. Vele tartott több polgármester, alpolgármester, önkormányzati képviselő Hajdúböszörményről, Hajdúdorogról, Hajdúnánásról és Vámospércsről, valamint Meleg Vilmos művész és Mónus József távlövő íjász is. A kétnapos erdélyi út első állomása Kolozsvár volt, majd a következő állomása a gyulafehérvári római katolikus székesegyház volt. – Bocskai István a szabadságra, békére törekedésével, a hajdúk letelepítésével a magyar történelem emblematikus alakjává vált. A múlt értékei, hagyományai, a bennünk élő magyarság épp úgy fontos a határon innen és túl élők számára egyaránt – mondta beszédében Szólláth Tibor. Szombaton az utolsó helyszíne Nyárádszereda volt, ahova ellátogattak a zarándok résztvevői. Itt választották erdélyi fejedelemmé a hajdúság, ezzel együtt a magyarság egyik legnagyobb alakját Bocskai Istvánt.

A zarándoklat utolsó napján Nagyenyed városát látogatta meg a küldöttség, ahol a vár falán az 1849. január 8-án lemészárolt magyarok emlékére elhelyezett táblát koszorúzták meg. Hazafele menet a nagyváradi Bocskai-megemlékezésen a zarándoklat utolsó akkordjaként a résztvevők a Partiumi Keresztény Egyetem belső udvarán található Bocskai emléktáblánál hajtottak fejet a fejedelem tiszteletére.

HBN