„Százszoros köszönet” jelszóval immár harmadszorra indítja útjára 100 templomi jótékonysági koncertsorozatát Mága Zoltán. A misszió nyitóeseménye a Debreceni Református Nagytemplomban lesz február 26-án 18 órától. A Liszt Ferenc-díjas hegedűművész a Napló kérdésére elmondta, azért választotta e kezdőhelyszínt, mert számára is fontos, hogy a fővároscentrikus országunk helyett most Magyarország nagyobbik része, a vidék kapjon kiemeltebb figyelmet. – Istennek abból a házából indulok ezúttal, ahol már számos alkalommal adhattam jótékonysági koncertet, ahol mindig szeretettel fogadnak, és ahol büszkén vettem át 2019-ben Fekete Károly püspöktől a Kálvin János-emlékérmet.

Értünk dolgoztak

A hétvégén kezdődő jótékonysági rendezvénysor főszereplőiről és saját motivációjáról így szólt: – A pandémia időszakában láttam, hogy az orvosok, a nővérek, ápolók emberfeletti erővel küzdenek az élet megmentéséért, a betegek felépüléséért, miközben ők maguk is ki vannak téve a vírus veszélyeinek. Fáradságot nem ismerve, lelkiismeretesen dolgoztak. Amíg sokak bezárkóztak, némelyek biztosították a napi szükségleteink elérését, nyitva tartották a boltokat, vagy a rendvédelmi dolgozók őrizték biztonságunkat. Most száz helyszínen zenélve, százszorosan mondunk köszönetet mindazoknak, akik értünk dolgoztak. Sajnos nagyon sok jó muzsikust, kimagasló előadót és művészt, jó barátomat is elragadta ez a láthatatlan kór. Haláluk megrázott, mélyen megérintett – tette hozzá.

A 100 templomi koncertsorozattal, művésztársaival együtt százszorosan mondanak köszönetet mind­azoknak, akik a koronavírus elleni védekezésben értünk dolgoztak, és segítséget nyújtanak a hátrányos helyzetű vagy gyógyulásra váró gyermekeknek, kórházaknak, árváknak. A jótékonysági misszió a cívisváros után Magyarország nagyvárosai és kistelepülései mellett a határainkon túli magyar közösségekhez – Erdélybe, a Felvidékre, a Vajdaságba és a tengerentúlra is – eljut.

A már teljesített két hasonló hangversenysorozaton több mint 250 ezren vettek részt, így a Pro Caritate díjjal is kitüntetett hegedűművész több száz millió forint értékben tudott támogatást nyújtani.

Művésztársakkal

A szombati eseményen Mága Zoltán mellett fellép Bodrogi Gyula, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas színművész, Komlósi Ildikó Kossuth-díjas opera-énekesnő, Sümegi Eszter Kossuth-díjas opera-énekesnő és Molnár Levente Liszt Ferenc-díjas operaénekes. Közreműködik a Primárius Szimpatikus Kamarazenekar.

