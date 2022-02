Új, mintegy hatperces dalt mutatott be nemrég Koroknai Árpád, a Kozma Norberttel közösen felvett Ha nem lesz többé nyár című számot pénteken osztották meg rajongóikkal.

Koroknai Árpád Facebook-oldalán azt írta, a dal eddigi pályája legjobban sikerült produkciója, mindannak az esszenciája, ahol most tart.

A debreceni énekes a hozzá készült klipről is ejtett pár szót: szerinte a videóban sikerült megvalósítani képben is azokat az elképzeléseket, ötleteket, amiket Kozmával közösen kitaláltak. A kisfilmben Pikó Sándor néhány festménye is felvillan, a művész azokat az alkotásokat bocsátotta a zenészek rendelkezésére, melyekről úgy gondolta, hogy a leginkább illenek a dal mondanivalójához.