Erre szokták mondani, hogy feltették az i-re a pontot! A Piruett Tánc Stúdió a közelmúltban tartotta a hagyományos félévzáró gáláját, ahol háromszázhatvanan léptek színpadra, s óriási sikert arattak a népes, közel ezerfős publikum előtt a debreceni Kölcsey Központ nagytermében. Az eseményről, illetve az idén 15 esztendős egyesületről beszélgettünk a Piruett alapítójával és mozgatórugójával, Simonyi Kittyvel.

Musicalek, mesék a középpontban

– Ha jól számolom, ez már a 13. gálánk volt. A tízedik, jubileumi rendezvényünkig mindössze egy évzáró eseményünk volt, amit a tanév végén szerveztünk. Mindig valamilyen téma köré építettük a táncokat, így került színpadra többek között musical és mese is. Aztán jött a kerek évforduló, ami valami mást, egy sokkal különlegesebb dolgot kívánt tőlünk. Ekkor készült el az első táncdarabunk, a Kishableány, ahol az edzők is főszerepet kaptak az előadásban.

Fotó: Simonyi Kitty-archív

- Azóta félévkor, karácsony környékén mindig valamilyen táncdarabot, tanév végén pedig könnyedebb, táncosabb évzárót tartottunk, ahol a szezonbeli versenyszámokat szintén bemutattuk. A Kishableány után az Aladdin következett a sorban, és jött volna a Szépség és a szörny, mint félévi darab, ha nem szól közbe a koronavírus, s nem lépnek életbe a pandémia miatti korlátozások. Két év csendet követően végre újra színpadra állhattunk, s az elmúlt héten bemutathattuk a Szépség és szörnyet.

Mindig igyekszem gyereknek szóló táncdarabokat készíteni, lehetőség szerint olyat, ami korábban musical változatban elkészült.

Ennek az a legfőbb oka, hogy ezáltal már megvannak a darab zenéi. Most azért került a Szépség és a szörny terítékre, mert az egyik barátnőm jóvoltából ehhez a darabhoz való kellékek „jöttek velem szembe”.

A koreográfusként is tevékenykedő művészeti vezető elárulta, több fázisban tudtak felkészülni a táncgálára. – Tavaly ősszel kezdtük meg a gyakorlásokat, de a korlátozások miatt lelassultak a folyamatok. Az elmúlt két és fél hónapban pörögtek fel az események, megkezdődtek a felújító próbák, illetve a tavaly kimaradt koreográfiák elkészítése volt a legnagyobb feladat. A gálán a 3 éves csöppségtől a többgyermekes családanyáig az összes korosztály fellépett, ugyanis az ovisoktól a szülők csoportig számos csapatunk van, ráadásul idén az edzők is csatlakoztak a show-hoz. Ezen a gálán a debreceni, a berettyóújfalui, biharkeresztesi, balmazújvárosi és a józsai csoportjaink is megmutatták tudásukat, összesen háromszázhatvanan perdültek táncra ezen az estén – fogalmazott a piruettesek első embere, aki elégedett volt a táncgálán látottakkal. – Másfél órás volt az előadás, amin mindenki kitette a szívét-lelkét a színpadra. A színvonalas műsor végeztével lufieső hullott a résztvevőkre, aminek nagyon örültek a gyerekek. Jó volt látni, hogy a Kölcsey Központ nagytermében lényegében telt ház, több mint ezer néző előtt mutathattuk be a tudásunkat.

Ha ennyire nagy sikere van a gálánknak, lassan el kell gondolkozni azon, hogy egy nagyobb helyszínen lépjünk fel

– mondta nevetve Simonyi Kitty.