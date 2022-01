Ezen a vasárnapon az Úr megkeresztelkedését ünnepelték a hívek, ezzel befejeződött a karácsonyi ünnepkör. A plébános azt az evangéliumi igét olvasta fel, amelyben Keresztelő János így szólt a néphez: én csak vízzel keresztellek benneteket, mert eljön a még hatalmasabb. Ő majd szentlélekkel és tűzzel fog titeket megkeresztelni.

– Keresztelő Szent János a bűnbánat keresztségét hirdette, s akik belátták, hogy megújulásra van szükségük, hozzá siettek, a Jordán folyóhoz – mondta Krakomperger Zoltán általános helynök, plébános a szentmisén. Az evangélium szerint Keresztelő Szent János a Jordán folyóban alámerítette ezeket az embereket, közöttük volt az üdvözítő Jézus is. – Noha Jézusnak nem volt szüksége a jánosi keresztségre, de mert a bűnös emberrel mindenben közösséget vállal, ezért beállt a keresztelkedni akarókkal egy sorba, hogy így jelezze: ő értünk jött, értünk adta küldetését, hogy visszavezessen bennünket az élet forrásához, az Istenhez – hangsúlyozta. Mint mondta, Péter Apostol azzal folytatta a keresztelkedésről szóló mondanivalóját, hogyan kente fel Isten a názáreti Jézust szentlélekkel és hatalommal, így indította el őt messiási küldetésében, hogy az Isten országának jó hírét hirdesse egész Izraelben.

Összhangkereső emberek

Krakomperger Zoltán a továbbiakban arról beszélt, nagy jelentősége van annak, hogy Jézus imádkozott, hiszen az ég megnyílása imádság közben történik. – Az imádság arra szolgált Jézus esetében – és a mi esetünkben is –, hogy összehangoljuk akartunkat a Mennyei Atya akaratával. A küldetése teljesítése előtt álló, Názáretből megindult Jézus összehangolódott Mennyei Atyjával. Újra és újra nagy szükségünk van nekünk erre, vele összhangban tervezzünk, szóljunk és cselekedjünk – biztatta a híveket. Így folytatta: – Mindnyájan fogékonyak vagyunk a mennyei összhangra, mert kapcsolatainkban is ezt keressük. Amikor az ember ennek keresésére indul, akkor nemcsak a vertikális kommunikáció elérésére törekszik, arra, hogy közte és az Isten között meglegyen az összhang, hanem igényli, hogy meglegyen embertársaival is. A kereszt vízszintes és függőleges ága arra emlékeztet bennünket, hogy Jézus Krisztus úgy élte az életét, hogy küldetése során összhangba hozta önmagát a Mennyei Atyával és azokkal az emberekkel, akiknek üdvözülésére nyerte a küldetését. Mindnyájan összhangkereső emberként törekedjünk arra, hogy Jézus lelkületében akarjuk elérni ezt az összhangot – mondta.

KD