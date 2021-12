Hétfőn nyílt nap volt, s az érdeklődők megnézhették a diszkók, táncházak rendezésére alkalmas és presszóval rendelkező tánctermet, a színház- és bábszínháztermet, játékszobákat, klubokat, a szakkörök, művészeti csoportok otthonait, a hírlapolvasót, lemeztárat és a Művész Mozit. A táncteremben a Pátria és a Lux adott műsort, a diszkókedvelők Éliás válogatására rophattak, és Reshow is szórakoztatta a közönséget. A konferenciateremben Ki mit tud? zajlott, fellépett az Alföld Ifjúsági Színpad, volt rajzverseny, és kiállított a Debreceni Fotóklub a színházi előtérben.

Az egykori bábszínház és Művész Mozi | Reprodukció: Napló-archív

A névadó költőnek a szobra akkor még a Bethlen utcai lépcsőn állt. A parkoló fölötti, jellegzetes híd végén bent jobbról volt a porta, onnan a táncterembe és a hallba is lejuthatott a látogató. Balra nyílt a kamaramozi (a Művész), ami a Vojtina Bábszínházzal is osztozott a helyiségen. A Kölcsey rendelkezett étteremmel, szabad ég alatti mini amfiteátrummal, továbbá a Perényi utca felőli téren kis pódiummal és szökőkutas medencével is. Nyaranta a Lenin-szobor előtti parkolóban állították föl a hatalmas sátrat, amiben a virágkarneváli sörfesztivál zajlott.

A Kölcseyt 2003 őszén bontották le. A helyére épített konferencia-központot 2006. február 4-én avatták fel.

Kölcsey szobra a Bethlen utcai lépcsőn volt | Fotó: Csobaji Előd-archív

Vass Attila