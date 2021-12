Országos viszonylatban is kiemelkedő képzési kínálattal csábítja a leendő hallgatókat a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kara, amely tudatosan a legszélesebb képzési palettát igyekszik nyújtani. A legkülönfélébb hangszerek közül választhatnak a felvételizők, akiket a legmagasabb szakmai tudással rendelkező zenész-oktatók segítik a tanulmányaik során – olvasható az unideb.hu oldalon.

A karon jelenleg mintegy 250 hallgató tanul. Lakatos Péter, a Zeneművészeti Kar dékánja szerint a demográfiai adatok, valamint a klasszikus zene iránti aktuális érdeklődés is évről évre befolyásolja a jelentkezési számokat. Az intézmény különlegességét az adja, hogy az alkotóművészet és muzikológia, valamint az előadóművészet alapképzésekre, a művész mesterképzésekre és a szakirányú továbbképzésekre jelentkezők itt tanulhatnak a legtöbb szakon, s ez az izgalmas, változatos képzési összetétel vonzóvá teszi a kart.

Lakatos Péter, a Zeneművészeti Kar dékánja

Forrás: unideb.hu

A Zeneművészeti Karon évente változhat, hogy éppen melyek a legnépszerűbb szakok, ezek közül országos szinten kiemelkedő az ütőhangszeres képzés, ahol a hallgatók komoly eredményeket érnek el a nemzetközi versenyeken, de egyedülálló szakmai munka folyik a szaxofonképzésben, sokan jönnek Debrecenbe az ének tanszakra és erős a klasszikus zongora- és a gitár előadóművész szak is, valamint említésre méltó a vonóshangszeres, fa és rézfúvós, illetve a szolfézs-zenelmélet-karvezetés képzés is.

– Igyekszünk komoly színvonalú képzést nyújtani szinte minden hangszeren. Az ütős és szaxofonos képzés színvonalát tekintve például a Zeneművészeti Kar megelőzi a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemet is, amire nagyon büszkék lehetünk. Egy olyan nagy egyetemen, mint a debreceni, ahol kivételes a tudományos tevékenység, kiemelkedők a kutatási eredmények, ritka hogy egy zeneművészeti kar is ennyire hatékonyan tudjon működni. Az általános egyetemi rendszer, ahol úgy tanítanak az oktatók, hogy egy nagy előadóban adják át a tudást a hallgatóknak, közel sem ennyire hallgatóközpontú, mint az, ahogyan nálunk, személyre szabottan készülhetnek a fiatalok.

Egyfajta mentorlás történik az oktatás során, és nem csak a szakmai pályára, hanem az egész életre felkészítjük a fiatalokat. Vélhetően a zene és a tervezhető létszám miatt is családias hangulat alakult ki a karon, ami szintén nagyon vonzó lehet a felvételizők számára

– fogalmazott Lakatos Péter dékán.

Mint mondta, elsősorban olyan zenészeket várnak, akik elhivatottak a pályájuk, a zenetanulás és a zeneoktatás iránt.

– Akik hozzánk jelentkeznek, nem a felvételi időszakban döntik el, hogy itt akarnak továbbtanulni, hanem már jóval korábban kinézték a kart, és előre tanárt is választottak magunknak. Ez azért fontos, mert a zeneművészet, a zenei képzés iránt érdeklődő hallgatók általában az adott oktató személye alapján döntik el, hogy hol szeretnének tanulni. A diákok többsége már megismerte a kart, és találkozott a választott oktatóval is, tehát megvolt az alapvető előzetes felmérés a részükről. A felvételiken minden alkalommal magas szintű tudásról tesznek tanúbizonyságot a jelentkezők, és közülük igyekszünk kiválasztani a legjobbakat – hangsúlyozta a kari vezető.

A végzett hallgatók számára kiváló karrierlehetőségeket is kínálnak, ugyanis tanulmányaikat követően a fiatalok szimfonikus zenekarokban, kórusokban helyezkedhetnek el, de zenetanárként, zenepedagógusként az esetek többségében találhatnak maguknak munkát közvetlenül a végzés után, nem csak Hajdú-Bihar megyében, hanem a régió más településein is. Nem egyszer a Zeneművészeti Karról kerültek ki a jövő híres operaénekesei, sok egykori hallgató jelenleg is a Magyar Állami Operaházban énekel.