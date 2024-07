A mindennapi hősök köztünk élnek. Egy ember sokféleképpen tud segíteni bajba jutott társain, sorstársain, amely lehet egy kedves szó, apró ajándék, segítségnyújtás, adakozás. Sok mindenki másképp éli meg a fájdalmat, a rossz hírt élete során, amelynek feldolgozásához idő kell, vagy valamilyen segítség, kapaszkodó. Dr. Juhász Lilla belgyógyász szakorvos története szívhez szóló és példaértékű. – Idén márciusban derült ki, hogy a 6 éves kisfiam, Máté 1-es típusú cukorbeteg, ami azt jelenti, hogy naponta kétszer, reggel és este kell szúrni inzulinnal. Sokkhatásként ért, hiszen ezzel kell élnie élete végéig. Élhető, de életmódváltással járt – tudtuk meg a beszélgetés elején a doktornőtől.

Dr. Juhász Lilla a kisfiával, Mátéval

Forrás: magánarchívum

Édesanyaként Lilla azonnal elkezdett utánaolvasni a betegségnek, de mint orvos, ő is sokat tudott már erről a területről. – Sokat olvasgattam a neten, és ekkor találkoztam a budapesti székhelyű Szurikáta Alapítvány a Diabéteszes Gyermekekért oldalával, mely diabéteszes gyermekekért és családokért létrejött alapítvány. Rengeteg hasznos információ van az oldalukon. Könyvük is készült, mely kifejezetten diabéteszes gyerekek számára íródott. úgymond megküzdést segítő mesekönyv. Illetve pedagógusoknak is készült kiadvány – árulta el az édesanya.

Ezek mind hasznosak voltak. Láttam, hogy lehet önkéntesnek vagy nagykövetnek jelentkezni, éreztem magamban az erőt, hogy ez egy olyan ügy, ami mellett szívesen kiállnék

– folytatta.

A doktornő nagykövetként már 20 óvodát látogatott meg ezalatt a kampány alatt. – Nagyon fontosnak tartom, hogy minél több iskolában, óvodában jusson el a pedagógusokhoz a diabéteszes gyerekekről ismeret, hogy ők is tudják kezelni, felismerni, ha esetlegesen van ilyen beteg gyermek a csoportban – fogalmazott.

„Anya, ez mindig így lesz?”

Az alapítvány olyan programokat, családi eseményeket szervez, melyeken a diabéteszes kezeltek, a szülők megismerkedhetnek egymással. – Az érzés, hogy nem vagyok egyedül, és más is küzd hasonló nehézségekkel, nagyon nagy segítség. Máté mindent ért, és egyszer megkérdezte tőlem, hogy anya, ez örökre szól, mindig így lesz? Az nehéz pillanat volt. Az étkezésre viszonylag hamar átálltunk, a szurkálások nehezebben mentek, de már ő adja be magának a kis pocakjába, megtanulta – árulta el Lilla.

A kis ovis társai és az óvó nénik is nagyon jól, gördülékenyen fogadták Máté helyzetét, de sajnos vannak ellenpéldák a sorstársai körében. Ez is nagyon motivált, hogy nagykövetként segítsek a diszkrimináció és a stigmatizáció csökkentésében.

A szakember kiadványokkal és plakátokkal érkezik az intézményekhez, valamint kérték már tőle, hogy a pedagógusoknak tartson előadást is a gyermekkori diabéteszről. – Ehhez már a saját tudásomat, praktikus tanácsaimat is felhasználtam, és ha bármi kérdés felmerült, akkor azt nagyon szívesen meg is válaszoltam – mondta.