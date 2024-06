„Fiatal horgászunk ismét remekelt: egy szép amur és tripla compó a fogás!” – írta közösségi oldalán a Debrecen közeli Látóképi-tározó. Mint írják, Vilmányi Mátyás nem először szerepel már oldalukon: ifjúsági horgászuk a versenyek mellett kiemelkedő eredményeket ér el a privát horgászatokon is. „Az elmúlt időszakban célzottan horgászott compóra feeder módszerrel, nagy mennyiségű gilisztát és élő anyagot használt etetésnek, és csalinak is. Nos, az eredmény nem maradt el, ráadásul a hortobágyi és a debreceni ágban is sikerrel alkalmazta ezt. A halak 1,5; 1,7 és 2 kilósak voltak, nagyon szép fogások!” – áll a bejegyzésben.

Vilmányi Mátyás a zsákmánnyal

Forrás: Facebook/Látóképi-tározó