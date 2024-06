Már kora reggel elkezdődött a klasszikus tojásrántotta készítése pénteken Debrecen főterén, a Kossuth téren. A Nagytemplom árnyékában közel 75 ezer tojást használnak fel a délelőtt folyamán a világrekord felállításához, az izgalmakat a Rádió1 hallgatói is követhetik, Balázsék már kitelepültek a helyszínre, hogy élőben közvetítsék a történéseket. Ahogyan arról korábban írtunk, a világrekorder tojásrántotta elkészítésére vállalkozott a Tranzit Csoport, a Haon pedig az első adag rántotta elkészítését már testközelből követhette figyelemmel a helyszínen.

Ekkora adag rántotta még sehol nem készült

Forrás: Czinege Melinda

75 ezer darab tojásból sül a rántotta

Már reggel 6 óra előtt a helyszínen voltunk, ahol már csaknem 70-en serénykedtek azon, mihamarabb elkészüljön az első legalább száz adag tojásrántotta, ugyanis több debreceni szerette volna elsőként megízlelni a klasszikus tojásrántottát. Nem sokkal 6 óra után mi már a sátorban voltuk, ahol már aranysárgán virított néhány kiló rántotta, az illatokról nem is beszélve, kicsit azt éreztük, mintha hétvége lenne, és nagyi már készítené friss tojásokból a reggelit. Valóban soha nem látunk még ehhez foghatót, a tavalyi Zamat Fesztiválon is jelen voltunk, amikor a világ legnagyobb rántott szeletét készítette el a debreceni Tranzit Csoport kényelmi élelmiszereket gyártó cége, azonban még azt is bőven felülmúlja a mostani vállalkozás.