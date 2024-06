Július 9-én 16 óráig van idejük az önkormányzati, nemzetiségi és európai parlamenti (EP-) választáson induló jelölteknek és jelölőszervezeteknek arra, hogy eltávolítsák a kampány időszakában a közterületeken elhelyezett plakátjaikat. A jogszabály szerint a plakátot annak kell eltávolítania, aki azt elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték. Az önkormányzatok a határidő lejártát követően maguk is eltávolíthatják a plakátokat, majd annak költségét kiszámlázhatják.

Július 9-ig kell eltávolítani a választási plakátokat

Forrás: Cívishír

A debreceni képviselő-testületbe bejutott négy pártot, a Fidesz-KDNP-t, a Civil Fórum Debrecen Egyesületet, az Összefogás a Cívisvárosért Egyesületet és a Mi Hazánkat kérdezte a Cívishír arról, összesen hány plakátot és molinót helyeztek el Debrecenben, a tervek szerint mikor szedik le ezeket és mi lesz a sorsuk.

Újrahasznosítják a debreceni választási plakátokat

A Fidesz-KDNP és az Összefogás a Cívisvárosért Egyesület sem közölte, hány plakátot és molinót helyeztek el a közterületeken, de mindkét párt tudatta, a kampányelemeket újrahasznosítják. Az Összefogás egyesület a molinókat már leszedte, a plakátokat pedig a következő két hét során gyűjtik be. A Fidesz-KDNP-frakció azt válaszolta, a plakátok és a molinók eltávolítása folyamatos, a választási törvényben meghatározott ideig eleget tesznek a kötelezettségüknek.

A környezetvédelemre is figyelnek a plakátok begyűjtésekor

Forrás: Cívishír

A Civil Fórum Debrecen Egyesület 200 plakátot és 18 molinót helyezett el a város különböző pontjain, ennek leszedéseit már el is kezdték, és határidőig biztosan végeznek vele – közölték. Mint írták, a plakáttartók egy részére igényt tartana egy amatőr rádiós szervezet (kiállításhoz és propagandacélokra használnák fel), továbbá egy kreatív műhely is bejelentette igényét (dobozokat, lakásdekorációt, kisebb praktikus dolgokat készítenének). Az egyeztetések, tárgyalások jelenleg is folynak az érintettekkel. A molinók sem kerülnek szemétbe, hiszen egy debreceni vállalkozó jelezte, különböző méretű bevásárlószatyrokat varrna belőle.

A Mi Hazánk mindössze pár tucat plakátot helyezett ki, de ezek sem az idei kampányra, hanem a 2022-es országgyűlési választásokra készültek. Salánkiné Kuti Zsuzsanna azt mondta, 50-60 darab plakáttal lehetett találkozni a város különböző pontjain. Ezeket hamarosan leszedik, és a következő választásig elteszik, amikor is csak új papírt nyomtatnak rá, így óvva a környezetünket.