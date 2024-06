Az Okos Ovi program nem nélkülözi a megfigyelést, de így is 80 százalékban megkönnyíti a munkát. Egyszerűbben, gyorsabban és objektíven végezhetünk méréseket, amelyekhez nem szükséges elavult feladatlapokat papíron kitölteni, amiknek a tárolását is meg kell oldani. Ebben a programba a gyerekek elvégzik a motiváló, interaktív, játékos feladatokat, amiket a rendszer értékel. Minden szülő be tud lépni a gyerek saját profiljába, ahol láthatja az eredményeket, és azt is, mit érdemes még gyakorolni