A Főnix Rendezvényszervező Kft. közleményében tudatta portálunkkal, hogy rengeteg értékes műtárgy időzött már a debreceni Kölcsey Központ Bényi Galériájának falai között, de ennyi hírességet egyidejűleg még egészen biztosan nem láthattunk. Bár Keleti Éva neve önmagában is erős hívószó, a július 27-én megnyílt Szubjektív című kiállítás tárgyai azonban mintha életműveik szellemiségének áldásos elegyével töltenék be a teret. A művész üzent is a debrecenieknek: „Találkozzunk két év múlva, az életmű-kiállításomon!”

Keleti Éva gyűjteménye augusztus elejéig tekinthető meg

A megnyitón Oszvald Marika énekelt, majd Mészáros Réka, a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője mondott köszöntőt.

Legenda a fotóapparátus mindkét oldalán: az egyiken a neves alkotó; Keleti Éva, a másikon a megörökítendő színész- és zenészóriások. Történetükről L. Péterfi Csaba kurátor tud a legtöbbet, az itt kiállított közel 70 alkotást végigpásztázva azonban a laikus szemlélő is leszögezheti: Keleti Éva személye nélkül ezeket a tekinteteket és velük ezeket az érzéseket ma, itt, így nem élhetnénk meg.

A kiállításon közel 70 alkotást láthatunk

Szalai Andrea, a Bényi Galéria vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy a kiállítást megnyitó Hegedűs D. Géza mindenkivel dolgozott már, akinek a fotóit most a közönség láthatja. Személyes hangvételű köszöntőjében a színművész többek között az alkotó, a lencsevégre kapott modell és a szemlélő hármasának különös kapcsolatáról is beszélt. L. Péterfi Csaba a Kossuth- és Balázs Béla díjas fotóművész üzenetét is közvetítette a jelenlévőknek.

Az idén 93 éves Keleti Éva többek között azt a tervét is megosztotta a Szubjektív közönségével, miszerint munkásságának 75. évfordulójára 2026-ban életműkiállítást tervez.