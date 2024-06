A jogszabályi változásokon túl a digitális átállás jelentette a legnagyobb kihívást a bíróságunknak

Forrás: Molnár Péter

A Debreceni Törvényszéken és a vármegyei járásbíróságokon lényegében minden évben több ügyet fejeznek be, mint ahány érkezik. A 2023-as évet ismertető adatsorok azt mutatják, hogy elhúzódó ügy alig van: a Törvényszéken az összes érkezett ügy 45 százaléka 3 hónapon belül, további 27 százaléka 6 hónapon belül befejeződött. Az említett megalapozottsági mutatók szerint a Debreceni Törvényszéken tavaly 95,3 százalék volt az első fokon jogerőre emelkedett döntések aránya, ráadásul jelentősen javult a büntetőügyekben, ahol általánosságban gyakoribb a fellebbezés; 7 százalékról 43,2 százalékra nőtt az előző évhez képest. Kiemelendő a döntések megalapozottságának minőségi mutatója: szintén a Debreceni Törvényszéken az országos átlagot jelentősen meghaladóan kedvezőbb a hatályon kívül helyezések alacsony száma.

Teljes kihasználtsággal működik a távmeghallgatás

Kahler Ilona arról is beszélt, hogy a Covid-helyzet, mely a bíróságokat sem kímélte, újabb technikai vívmányt hozott, ami az eljárások költségeit csökkentette és a gyorsaságukat is javította: a távmeghallgatás rendszerét. Pontosabban, már a járvány előtt elkezdték azt kialakítani, de a felfutása a bezártság idején történt, már csak azért is, mert nem is lehetett más módon tárgyalni. Abban az időben egy sor átmeneti, új eljárási szabályt is megalkottak, többek közt a polgári perrendtartást is bekapcsolva a távmeghallgatásba. Ezen belül fontos volt bizonyos nemperes eljárásokban, kiemelten az úgynevezett elmefelülvizsgálatokban; ilyenkor kórházban kell a bírónak például kényszergyógykezelésről jogilag dönteni; a járvány idején ezt skype-kapcsolat segítségével bonyolították le.

A távmeghallgatás rendszere teljesen meghonosodott. 2018-ban egy darab arra alkalmas tárgyalóval kezdtünk, ma már minden járásbíróságon és a Debreceni Törvényszéken is van ilyen és ezek mindegyike teljes kihasználtsággal működik. Főleg büntetőügyekben használjuk a távmeghallgatót, ahol a fentiekben említett előnyein túl biztonsági szerepe is van, nem kell a fogvatartottakat szállítani, a bv-intézetekből hallgathatjuk meg őket

– hangsúlyozta az elnök.