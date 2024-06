Kovács Péter az elismerés átvétele után elmondta, nagyon hálás, és köszöni, amiért gondoltak rá a díj odaítélésekor. – Az is boldoggá tesz, hogy a díj által Sajó István neve újra reflektorfénybe kerül. Nem csak az épületei figyelemre méltóak, hanem a gondolkodásmódja is, hiszen igazi debreceni patrióta volt, aki a városért élt. Hiába volt jól működő praxisa Amerikában, mégis visszajött Debrecenbe egy olyan időszakban, amikor nem volt minden pozitív módon előre látható. Ez sajnos így is történt, olyan viharos idők következtek, aminek a furcsa átmenete után sem volt az a karakter, akit a rendszer megbecsült. Hogy lehet ezt alkotóként elviselni, hogy lehet ebben a korszakban helytállni? Én nem ismertem őt, de ismerem a munkásságát, amelyből kiderül, hogy hihetetlen nagy humanizmussal állt hozzá a világhoz – méltatta a díj átadóját a kiváló építész.

Kovács Péter építész a Sajó István-díjjal

Forrás: Czinege Melinda

A tehetség és az alázat találkozása

Dzsudzsák Balázs nevében Herczeg András, a Debreceni Labdarúgó Akadémia ügyvezetője vette át az elismerést, aki elmondta, azért is megható számára, hogy ő méltathatja a Loki csapatkapitányát, mert ifjúkora óta ismeri a rutinos labdarúgót. – Végigjárta az utánpótlás-korosztályokat, már akkor látszott, hogy egy fantasztikus tehetséggel állunk szemben. Edzések előtt és után is gyakorolt, vagy cseleket, vagy a szabadrúgásokat.

Aki járatos a labdarúgó-öltözőkben, tudja, hogy a fiataloknak meg kell küzdeniük az elfogadottságért a felnőttek között. Balázst elfogadták a meghatározó játékosok is, mert látták, micsoda talentum, ráadásul megvan benne a szorgalom, az alázat és az elhivatottság.

Debrecenből aztán elindult a nemzetközi karrierje, a sokszoros holland bajnok, kirakatcsapat PSV Eindhovenhez szerződött. A nemzetközi kupában egyszer összesorsoltak bennünket a PSV-vel, és Balázs mindenkivel segítőkész volt, kalauzolt bennünket a kinti mérkőzés előtt. Ám utána „megharagudtam” rá, mert a pályán már nem volt ilyen kedves, gólt rúgott nekünk. A meccs után mondtam is neki, hogy ezt most miért kellett, de a viccet félretéve nagyon jó érzés volt látni azt, hogy egy fiatal debreceni tehetség ilyen sokra vitte. A közönség skandálta a nevét, hiába az ellenfél kispadján ültem, bizony bizsergető érzés volt hallani, ahogy éltetik. Sok országban megfordult, sok csapatban pályára lépett, és mindenhol letette a névjegyét. Mindenképp meg kell említenem a magyar labdarúgó-válogatottban betöltött szerepét. Idővel egyre meghatározóbb labdarúgóvá nőtte ki magát ott is, majd csapatkapitánnyá választották, ami önmagában véve is hatalmas elismerés. Végül 109 pályára lépéssel válogatottsági rekorder lett, amivel minden debreceni futballbarátot büszkévé tett. Boldog voltam, amikor visszatért Debrecenbe, azóta is a Loki meghatározó játékosa, jó nézni azt a vehemenciát, tüzet, lelkesedést amivel futballozik, és próbálja magával ragadni a többi játékost is.

Nagy vezér az öltözőben, a pályán kívül és a pályán is, legyünk rá büszkék, hogy itt van

– hangsúlyozta a Lokivak edzőként háromszoros bajnok Herczeg András, aki reményét fejezte ki, Dzsudzsák még hosszú ideig öregbíteni fogja a DVSC labdarúgócsapatának hírnevét.