Jelentős változás nem fog történni a debreceni szociális és köznevelési intézmények vezetői pozícióját illetően. A debreceni közgyűlés június 20-i ülésén tárgyalja többek között a Debreceni Sportcentrum, a városi szociális szolgálat, a család- és gyermekjóléti központ, illetve több debreceni óvoda vezetőtisztségeire beadott pályázatokat. A legtöbb esetben csupán egy személy nyújtotta be jelentkezését – s az esetek többségében a jelenlegi igazgatók –, de új igazgató kinevezése is várható.

Debreceni óvodavezetők kinevezéséről is dönt csütörtökön a közgyűlés

Forrás: Napló-archív

A Debreceni Sportcentrum ügyvezetőjének 2024. július 15. napjával lejár a megbízatása, ezért új ügyvezető választása és a társaság alapító okiratának módosítása szükséges. Az előterjesztésben javasoltak szerint a jelenlegi ügyvezető, Becsky András kinevezését hosszabbíthatja meg a város közgyűlése.

Becsky András újabb öt évre kaphat bizalmat a Debreceni Sportcentrum élén

Forrás: Napló-archív

Az önkormányzat korábban pályázatot hirdetett a városi szociális szolgálat és a család- és gyermekjóléti központ vezetői pozícióinak betöltésére. Mindkét intézmény esetében egy-egy pályázó, a jelenlegi igazgatók nyújtották be jelentkezésüket. A közgyűlés döntésének függvényében a továbbiakban is Nagy Lajosné és Orosz Ibolya Aurélia tölthetik be a szolgálat, illetve a központ vezetői tisztségeit.

Várható változás néhány debreceni óvoda élén

Egy-egy pályázat érkezett a Kemény Zsigmond Utcai Óvoda, a Kuruc Utcai Óvoda, a Mosolykert Óvoda, a Sinay Miklós Utcai Óvoda és a Tócóskerti Óvoda igazgatói pozícióira is. A pályázatokat elbíráló bizottság mindegyik jelentkezést támogatja, így a közgyűlés döntésétől függően Turek Ferencné, Takács Judit, dr. Nagyné Harangi Ilona és Báthory Csaba Attiláné jelenlegi igazgatók folytathatják munkájukat, míg a Kuruc Utcai Óvodában biztosan változás lesz: itt Ráczné Kádár Nóra az egyedüli pályázó. A szakember jelenleg a hajdúsámsoni II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvodába munkatársa, ahol 2007 óta tevékenykedik.

Az Angyalkert Óvoda igazgatói beosztására Jaskó Edit és a jelenlegi igazgató, Lipcseiné Szabó Ildikó nyújtották be pályázatukat; az Alsójózsai Kerekerdő Óvoda vezetői posztjára Jaskó Edit és a jelenlegi igazgató, Vinczéné Simon Nikolett jelentkezett; míg a Mesekert Óvoda esetében szintén Jaskó Edit és az intézmény jelenlegi alkalmazottja, Fekete Valéria voltak a pályázók. A városi Kulturális és Oktatási Bizottság minden esetben a jelenlegi igazgató, illetőleg munkavállaló pályázatát támogatja.