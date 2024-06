Oktatási együttműködési megállapodást kötött a Miskolci Egyetem és a CATL Debrecen. A stratégiai együttműködés értelmében a vállalat részt vesz a hallgatók gyakorlati képzésében és az egyetemi tananyag fejlesztésében, valamint a felsőoktatási intézmény tudományos és kutató tevékenységét is segíti. A Miskolci Egyetemen végzett műszaki és mérnök szakemberek előtt ennek köszönhetően új és inspiráló karrierlehetőségek nyílnak meg az akkumulátor- és a járműiparban – derült ki a CATL közleményéből.

A CATL és a Miskolci Egyetem csütörtökön írta alá a szerződést

Forrás: CATL-archív

Mint írták, ünnepélyes keretek között, Miskolcon került sor a Miskolci Egyetem és a CATL Debrecen (a Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. magyar leányvállalata) között létrejött együttműködési megállapodás aláírására június 20-án. A megállapodás értelmében az egyetemi hallgatók gyakorlati tapasztalatszerzésének támogatása mellett a piacvezető energiaipari nagyvállalat közreműködik majd az egyetemi tananyag fejlesztésében, továbbá az egyetem oktatóinak és hallgatóinak tudományos és kutató tevékenységét is segíteni fogja. A szerződés számos szakterületre kiterjed, így a CATL a műszaki föld- és környezettudományok, valamint a gépészmérnöki és informatikai területen is hozzájárul a Miskolci Egyetem hallgatóinak képzéséhez.

A stratégiai együttműködés lehetővé teszi a CATL számára, hogy részt vegyen a mérnökhallgatók és kutatók képzésében. Ez biztosítja a vállalat számára a jól képzett munkaerőt, amelyre hosszú távon szüksége lesz a debreceni üzem működtetéséhez és fejlesztéséhez.

A CATL világszínvonalú tudást és tapasztalatot akar átadni

– A CATL Debrecenben második európai gyárát építi fel, amely elsősorban az európai ügyfeleinket, ismert autógyárakat fogja a legkorszerűbb akkumulátorokkal kiszolgálni. A CATL célja, hogy tevékenységével hozzájáruljon az európai közlekedés fenntarthatóvá válásához. Magyarországi üzemünk működtetésében számítunk a magyar tehetségekre, akiknek világszínvonalú tudást és tapasztalatot szeretnénk átadni egy új iparágban.

A Miskolci Egyetemmel kötött együttműködésnek köszönhetően immár a magyarországi felsőoktatás területén is támogatni tudjuk a fiatal szakembereket, akik számára naprakész, gyakorlati ismereteket és nemzetközi karrierlehetőséget szeretnénk biztosítani egy dinamikusan fejlődő, új iparágban

– mondta Jason Chen, a CATL európai operációért felelős ügyvezető igazgatója az eseményen.