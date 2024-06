Harmadik alkalommal indult útjára az Agóra WATCH nevezetű pályaorientációs program, melyen 60 középiskolás lány vett részt. A diákok az alapozóképzés elvégzését követően többek között LED-kocka, reflexteszt, Sandart tábla, aktív ébresztőóra és egyéb interaktív játék létrehozásán dolgoztak. Projektjüket egy záróesemény keretében, kedd délután mutatták be a szakmai közönség és a sajtó előtt az Agóra Tudományos Élményközpontban.

Tudták, hogy a képen lévő eszközt a csincsillák fürdőhomokja ihlette? Alább bővebben kifejtjük, milyen szerkentyűvel gazdagodott az Agóra WATCH program

Forrás: Molnár Péter

Agóra WATCH: Milyen eszközöket terveztek a csapatok?

A Haon stábja verőfényes napsütés közepette lépett be az Agóra Tudományos Élményközpont kapuján, és alig értünk az épület recepciójára, az alsó szintről máris felhallatszott a kiállítás iránt érdekelt tömeg hangja. Ahogy leértünk, számos állomás kiállított projektje tárult elénk. Gondolták volna, hogy csincsilla fürdőhomokját fel lehet használni művészi célra is? Higgyék el, mi aligha… Viszont ha már szemben találtuk magunkat a Sandart table – A homokművész állomás ifjú tervezőivel, megkérdeztük, hogyan működik, és mire is jó az általuk továbbgondolt szerkentyű.

Ez a projekt már létezett korábban is, csak átalakítottuk a saját ízlésünknek megfelelően. Egy sínen van egy kocsi, és arra helyeztünk mágneseket, amelyek mozgatják a golyót, majd így rajzolódik ki egy minta. A LED-ek mintáját, sebességét és színét pedig lehet váltakoztatni. Szerencsénkre sok minden (például a programok) már rendelkezésünkre állt, nekünk inkább rajzolni kellett, illetve falapokat vágni és forrasztani, utóbbiak kisebb kihívást jelentettek. Körülbelül 10 hétbe telt, mire elkészültünk

– sorolták a csapattagok, Loncsák Láná, Pálinkás Izabella és Rozsik Patrícia.

Nem hagyhattuk figyelmen kívül a kiállítás egyik legmenőbb projektjét, a bluetooth audiorendszert, ami LED-es spektrumanalizátorral rendelkezik. És hogy ez mit is takar? Tulajdonképpen egy nagy hangfalat, amin keresztül dübörög a zene, és közben világít. No, persze, mi csak a végeredményt látjuk, azonban a kihívásokkal egy négyfős csapatnak, Lakatos Reginának, Papp Hannának, Szilágyi Rékának és Juhász Lottinak kellett szembenéznie.