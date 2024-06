A végéhez közeledik a WATCH (Women at Tech) elnevezésű pályaorientációs programunk, melyet januárban harmadik alkalommal indítottunk el 60 középiskolás lány részvételével. A stratégiai partnerként együttműködő NI (now part of Emerson Test & Measurement Business) támogatásával megvalósuló, országosan is egyedülálló kezdeményezés célja, hogy a valós életből vett mérnöki feladatok megoldásán keresztül, élményszerűen tegye vonzóvá a fiatalok számára a STEM területeket, miközben a résztvevők megtapasztalhatják a csapatmunka előnyeit és örömét is – közölte portálunkkal az Agóra Tudományos Élményközpont.

Ismét bemutatják projektmunkáikat az Agóra Tudományos Élményközpont programjában résztvevő középiskolások

Forrás: Napló-archív

Mint írják, a lányok az alapozóképzést követően izgalmas projektek létrehozásán dolgoztak, idén többek között robotkéz, LED-kocka, reflexteszt, Sandart tábla, aktív ébresztőóra és több interaktív játék is kikerül a WATCH műhelyéből. A programról és az eredményekről részletesebben az Agóra weboldalán olvashatnak az érdeklődők.

Ebben a tanévben újra részt vettek a WATCH-ban a diákok mentoraként a Sensirion Hungary Kft. és a Diehl Aviation Hungary Kft. munkatársai is. Az elkészült 11 okosszerkezetet a 2024. június 25-én, kedden 14 órakor kezdődő záróeseményen mutatják be a lányok. A megnyitó előtt, 13 órától már megtekinthetők az elkészült projektek egy kiállítás keretében az Agóra Interaktív terében.

Az esemény megnyitóján köszöntőt mond dr. Barcsa Lajos, Debrecen alpolgármestere, a program stratégiai partnere, az NI Hungary Kft. ügyvezető igazgatója, Hosszu Róbert és Somogyi Béla, az Agóra Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője – olvasható a közleményben.