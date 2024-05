Szorgos kezek tették rendbe a templom kertjét, ültettek virágokat balkonládákba május 24-én délelőtt Csökmőn. A Szeretethíd - A Kárpád-medencei Református Önkéntes Napokhoz évek óta csatlakozik a csökmői gyülekezet is. Szabó Gyula református lelkész kezdeményezésére ilyenkor különböző korosztályok töltik együtt az időt. A munka mellett természetesen kötetlen beszélgetéssel is építették a szeretethidat a jelenlévők ezen a napon. Az egyik hittanos kisfiú, Bereczki Zoltán citeraszóval is szórakoztatta a jelenlévőket.

Citeraszó töltötte a csökmői templomkeretet

Forrás: B. Kiss Andrea