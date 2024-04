Veszettség elleni vakcinázási kampány indul Hajdúszoboszlón – hívja fel a figyelmet a település honlapján a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih). Hangsúlyozzák, hogy a legfőképpen róka által terjesztett betegség halálos kimenetellel jár embernél és állatnál is, mivel gyógyíthatatlan. Hazánkban 1992-ben kezdődött a rókák vakcinázása, ami jelenleg az ország déli és keleti határa mentén zajlik.

Az oltóanyagot tartalmazó fólia kapszulát az ember számára bűzös, de a rókák által kedvelt ízű és szagú csalétekbe rejtik. Ennek átmérője kb. 4 cm, és mintegy 1.5 cm magas, szürkésbarna színű. A róka miközben megeszi a csalétket (amit kis magasságból, repülőgépről helyeznek ki) szétrágja a kapszulát is, így a vakcina bejut a szervezetébe. Bár ártalmatlan emberre és állatra is, de a csalétekhez tiltott hozzányúlni. Ha ez mégis megtörténik, akkor a bőrt a gyógyszertárakban beszerezhető jódtartalmú fertőtlenítő-szerrel vagy 70%-os alkohollal, vagy ezek hiányában bő szappanos vízzel kell lemosni – ilyen érintkezés esetén védőoltásra nincs szükség. Figyelmeztetnek: amennyiben az oltóanyag friss sebbe vagy nyálkahártyára kerül, haladéktalanul orvoshoz kell fordulni.

Felhívják a kutyát tartók figyelmét is, hogy a kampány megkezdésétől számított huszonegy napig, ha valaki nem szeretné megkötni a kedvencét akkor is el kell zárni, és csak pórázon szabad közterületre vinni. A jelzett időszak alatt a kezelt területen tilos a legeltetés is. Ezek a korlátozó intézkedések elsősorban a vakcinázás hatékonyságát segítik azzal, hogy a rókáknak kihelyezett csalétkeket a kóborló vagy legelő állatok ne vehessék fel. Aki az említett helyszíneken elhullott vadon élő vagy háziállatot talál, akkor a tetemet érintetlenül kell hagynia, és értesítenie kell a legközelebbi állatorvost, az önkormányzatot vagy a vadásztársaságot. Kérik a szülőket is, hogy figyelmeztessék gyermekeiket, további felvilágosítás ügyében pedig a hatósági állatorvosokat és háziorvosokat ajánlott keresni. A vakcinázási kampány időtartama április 1-6-ig tart.